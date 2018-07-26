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10:30 (мск), источник: Комсомольская правда

День ВМФ отметят в Краснодаре

Праздник состоится 29 июля в парке им. 30-летия Победы.

Торжественное построение ветеранов ВМФ России всех поколений и курсантов-моряков в честь Дня Военно-Морского Флота России состоится в столице Краснодарского края.

Хотя Краснодар и сухопутный город, но моряков в нем предостаточно. В столице Кубани есть военный вуз, в котором готовят, в том числе, офицеров для службы в Военно-Морском Флоте.

Есть также Краснодарское городское Морское Собрание и Детский морской центр. Почти четверть века краснодарцы шефствуют над морскими судами, в числе которых сторожевые корабли и подводные лодки, — рассказал «Комсомольской правде — Кубань» заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.

Торжественное построение пройдет на площадке у подводной лодки-экспоната М-216 музея военной техники «Оружие Победы».

Принимать построение будет председатель Краснодарского городского отделения Российского Морского Собрания, капитан 1 ранга Юрий Макаренко.

В ходе торжественной части будут подняты флаги ВМФ и России. Собравшиеся почтят минутой молчания память погибших военных моряков и возложат цветы к памятному знаку «Военным морякам Кубани».

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