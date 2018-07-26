День ВМФ отметят в Краснодаре
Праздник состоится 29 июля в парке им. 30-летия Победы.
Праздник состоится 29 июля в парке им. 30-летия Победы.
Торжественное построение ветеранов ВМФ России всех поколений и
Хотя Краснодар и сухопутный город, но моряков в нем предостаточно. В столице Кубани есть военный вуз, в котором готовят, в том числе, офицеров для службы в
Есть также Краснодарское городское Морское Собрание и Детский морской центр. Почти четверть века краснодарцы шефствуют над морскими судами, в числе которых сторожевые корабли и подводные лодки, — рассказал «Комсомольской правде — Кубань» заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.
Торжественное построение пройдет на площадке у подводной
Принимать построение будет председатель Краснодарского городского отделения Российского Морского Собрания, капитан 1 ранга Юрий Макаренко.
В ходе торжественной части будут подняты флаги ВМФ и России. Собравшиеся почтят минутой молчания память погибших военных моряков и возложат цветы к памятному знаку «Военным морякам Кубани».