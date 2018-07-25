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25 июля, источник: Kazinform

Казахстан впервые примет участие в детском «Евровидении-2018»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Европейский вещательный союз объявил Казахстан участником Junior Eurovision-2018, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

Источник: Kazinform

Конкурс пройдет 25 ноября в Минске. Соревноваться будут юные вокалисты от 9 до 14 лет из 18 стран мира. Эксклюзивную трансляцию вокального шоу телезрители смогут увидеть на телеканале «Хабар».

Отмечается, что с 1 января 2016 года агентство «Хабар» является ассоциированным членом Европейского вещательного союза. А значит, вправе проводить национальный отбор и эксклюзивную трансляцию вокального шоу на территории Казахстан, и выдвигать кандидата от страны.

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