Казахстан впервые примет участие в детском «Евровидении-2018»

Конкурс пройдет 25 ноября в Минске. Соревноваться будут юные вокалисты от 9 до 14 лет из 18 стран мира. Эксклюзивную трансляцию вокального шоу телезрители смогут увидеть на телеканале «Хабар».

Отмечается, что с 1 января 2016 года агентство «Хабар» является ассоциированным членом Европейского вещательного союза. А значит, вправе проводить национальный отбор и эксклюзивную трансляцию вокального шоу на территории Казахстан, и выдвигать кандидата от страны.

