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07:29 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Узбекистане предлагают ввести принудительное лечение венерических заболеваний

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Депутаты предлагают ввести в Узбекистане принудительное лечение венерических заболеваний.

Источник: Uzdaily.uz

Данный вопрос был обсужден депутатами Комитета по вопросам здравоохранения Законодательной палаты парламента с участием представителей соответствующих министерств и ведомств, руководителей учреждений здравоохранения, а также экспертов комитета на тему: «Состояние проведения медицинского осмотра и лечения лиц, страдающих венерическими заболеваниями».

Необходимо отметить, что состояние проведения медицинского осмотра и лечения лиц, страдающих венерическими заболеваниями, было изучено совместно со специалистами Министерств внутренних дел и здравоохранения.

— По итогам изучения было установлено, что в связи с отменой 31 августа 2016 года совместного Приказа министров здравоохранения и внутренних дел от 15 мая 1997 года «О профилактике заболеваний, передающихся половым путем, лиц, входящих в группу риска», сегодня не проводятся принудительные медицинские осмотры по выявлению венерических заболеваний и не ведется статистический учет лиц, страдающих этими заболеваниями, — говорит депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Мухаррам Дадаходжаева.

В ходе обсуждения также было обращено к опыту зарубежных стран в данной сфере. В частности, было указано, что в законодательстве России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Украины предусмотрены принудительный медицинский осмотр и лечение лиц, страдающих венерическими заболеваниями, на основании решения суда.

Учитывая высокую социальную опасность указанных заболеваний, участники высказали мнение о необходимости совершенствования нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу, предложили разработку и принятие закона «О профилактике и лечении венерических заболеваний».

Как было отмечено, принятие данного закона создаст возможность для принудительного лечения венерических заболеваний опасных для здоровья населения и послужит предупреждению его распространения.

По итогам мероприятия на основании высказанных мнений, комитетом разработаны соответствующие рекомендации и предложения.

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