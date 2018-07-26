В Узбекистане предлагают ввести принудительное лечение венерических заболеваний

Источник: Uzdaily.uz

Данный вопрос был обсужден депутатами Комитета по вопросам здравоохранения Законодательной палаты парламента с участием представителей соответствующих министерств и ведомств, руководителей учреждений здравоохранения, а также экспертов комитета на тему: «Состояние проведения медицинского осмотра и лечения лиц, страдающих венерическими заболеваниями».

Необходимо отметить, что состояние проведения медицинского осмотра и лечения лиц, страдающих венерическими заболеваниями, было изучено совместно со специалистами Министерств внутренних дел и здравоохранения.

— По итогам изучения было установлено, что в связи с отменой 31 августа 2016 года совместного Приказа министров здравоохранения и внутренних дел от 15 мая 1997 года «О профилактике заболеваний, передающихся половым путем, лиц, входящих в группу риска», сегодня не проводятся принудительные медицинские осмотры по выявлению венерических заболеваний и не ведется статистический учет лиц, страдающих этими заболеваниями, — говорит депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Мухаррам Дадаходжаева.

В ходе обсуждения также было обращено к опыту зарубежных стран в данной сфере. В частности, было указано, что в законодательстве России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Украины предусмотрены принудительный медицинский осмотр и лечение лиц, страдающих венерическими заболеваниями, на основании решения суда.

Учитывая высокую социальную опасность указанных заболеваний, участники высказали мнение о необходимости совершенствования нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу, предложили разработку и принятие закона «О профилактике и лечении венерических заболеваний».

Как было отмечено, принятие данного закона создаст возможность для принудительного лечения венерических заболеваний опасных для здоровья населения и послужит предупреждению его распространения.