Самые высокие, низкие, полные и стройные нации. Инфографика

Портал Worlddata.info собрал данные о размерах тела взрослых жителей 129 стран мира в возрасте от 18 до 40 лет. Был составлен рейтинг государств по росту и массе тела: отдельно для женщин и мужчин.

Население с самым большим весом зафиксировано в островных государствах, расположенных преимущественно в Тихом океане: Ниуэ, Тонга, Самоа. Люди с самым маленьким средним весом, как правило, живут в Африке, Южной и Юго-Восточной Азии: в Лаосе, Бангладеш, Мадагаскаре, Восточном Тиморе, Непале.

Среди самых высоких наций большая часть проживает в Европе. Самый большой показатель среднего роста у мужчин из Нидерландов (1,83 м) и у женщин из Латвии и Нидерландов (1,69 м). Самые низкорослые люди, напротив, проживают на других материках: в Южной Америке, Африке и Азии.

Что касается России, то наши соотечественницы входят в список женщин с самым большим показателем среднего роста (1,65 см). А вот российские мужчины, чей средний рост составляет 1,76 м, к числу самых высоких не принадлежат, хотя и уступают лидерам всего пару сантиметров. Средний вес российских женщин (72,7 кг) и мужчин (80,2 кг) занимает промежуточное положение среди показателей самых полных или стройных наций.