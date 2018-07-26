Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 историй бездомных животных, которые стали домашними
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм отрезала волосы против воли отца
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Жасмин похудела на 16 килограммов
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
Брэд Питт отказался от личной жизни ради отцовства
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж»
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Миллиардер умер от инфаркта, узнав о смерти сбитого им малыша
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
Как определить меланому: врач назвал главный признак
10 моделей с нестандартной красотой (фото)
47-летняя Цой показала роскошное тело в купальнике - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
16Ливневые дожди в Японии
04:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Конкурс для фотографов устроят в Хабаровске

В краевой столице проведут фотоконкурс «Хабаровск: город в объективе фотохудожника — 2018».

В краевой столице проведут фотоконкурс «Хабаровск: город в объективе фотохудожника — 2018». Комиссия оценит сюжетную направленность снимков, выразительность композиции, качество работы и творческий стиль. Жюри отберет 40 лучших фотографий.

Победителей наградят дипломами и денежными премиями. Также лучшие снимки будут представлены на выставке, которая состоится в ноябре.

Прием заявок пройдет с 24 сентября по 5 октября в городском департаменте архитектуры, строительства и землепользования по адресу: улица Дикопольцева, 17, кабинеты № 402, № 403. Телефоны для справок: 41−99−08, 40−91−39, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии Хабаровска.

Все новости региона
«Средневековые гастроли» открываются в хабаровском музее
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
Нематоды с Колымы пришли в себя после 30 000 лет спячки
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
Американский музыкант попал фанатке пивом в глаз и спас ей жизнь
Бумажный поворот. Откуда появились тысячи россиян без паспортов
За увольнение «предпенсионеров» введут уголовную ответственность
Спорт
Вице-президент «Монако»: Договорились с ЦСКА по Головину Вадим Васильев подтвердил, что полузащитник Александр Головин переходит в клуб с Лазурного берега
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь