Конкурс для фотографов устроят в Хабаровске

В краевой столице проведут фотоконкурс «Хабаровск: город в объективе фотохудожника — 2018». Комиссия оценит сюжетную направленность снимков, выразительность композиции, качество работы и творческий стиль. Жюри отберет 40 лучших фотографий.

Победителей наградят дипломами и денежными премиями. Также лучшие снимки будут представлены на выставке, которая состоится в ноябре.