Конкурс для фотографов устроят в Хабаровске
В краевой столице проведут фотоконкурс «Хабаровск: город в объективе фотохудожника — 2018».
В краевой столице проведут фотоконкурс «Хабаровск: город в объективе фотохудожника — 2018».
В краевой столице проведут фотоконкурс «Хабаровск: город в объективе фотохудожника — 2018». Комиссия оценит сюжетную направленность снимков, выразительность композиции, качество работы и творческий стиль. Жюри отберет 40 лучших фотографий.
Победителей наградят дипломами и денежными премиями. Также лучшие снимки будут представлены на выставке, которая состоится в ноябре.
Прием заявок пройдет с 24 сентября по 5 октября в городском департаменте архитектуры, строительства и землепользования по адресу: улица Дикопольцева, 17, кабинеты № 402, № 403. Телефоны для справок: 41−99−08, 40−91−39, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на