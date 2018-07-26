Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 историй бездомных животных, которые стали домашними
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
Брэд Питт отказался от личной жизни ради отцовства
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Тейлор Свифт упала на сцене во время концерта
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм отрезала волосы против воли отца
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж»
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Миллиардер умер от инфаркта, узнав о смерти сбитого им малыша
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
«Я на совещании в МЧС»: реакция губернатора на инцидент с дочерью
«Невыразимая трагедия»: в Греции объявлен траур
47-летняя Цой показала роскошное тело в купальнике - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
03:15 (мск), источник: Восток Медиа

Массовая драка автомобилистов произошла на дороге во Владивостоке

Во Владивостоке на дороге произошла потасовка между несколькими автолюбителями, сообщает РИА «Восток-Медиа». Инцидент на видео запечатлела одна из проезжающих мимо девушек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошёл в конце рабочего дня среды, 25 июля, в районе подъёма с площади Луговая в сторону площади Баляева. На трассе остановились сразу три автомобиля, один из них принадлежал известной таксомоторной компании города. Судя по всему, на дороге между мужчинами произошёл конфликт, и молодые люди решили выйти из авто, чтобы решить всё на месте. В процессе разговор перерос в потасовку, одному из автолюбителей даже разорвали футболку. Самого буйного парня успокаивали все присутствующие, но водитель был решительно настроен на бой. Всё происходящее на камеру мобильного телефона сняла одна из проезжающих мимо девушек.

По предварительной информации, серьёзных увечий в драке так никто и не получил: участники потасовки отделались ушибами и рваной одеждой. Что же всё-таки стало причиной конфликта — неизвестно.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», совсем недавно в Приморской столице произошла драка между водителем такси и его пассажирами. Девушка, не стесняясь нецензурных выражений, бурно отреагировала на просьбу водителя такси оплатить провоз собаки. Буйная пассажирка находилась в сопровождении мужчины, который в это время сидел на переднем сиденье автомобиля. По неизвестным пока причинам пассажир брызнул в лицо водителю газовым баллончиком. Не желая мириться с такой наглостью, таксист ринулся в бой.

Все новости региона
 Мэрия Владивостока не справляется с произволом на пляжах
Владивосток в «Орле и решке»: пробки, недоступное жильё и красивая природа
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Госсекретарь назвал главную проблему США
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
Нематоды с Колымы пришли в себя после 30 000 лет спячки
Американский музыкант попал фанатке пивом в глаз и спас ей жизнь
Бумажный поворот. Откуда появились тысячи россиян без паспортов
Бывшего российского сенатора арестовали в Италии
Спорт
Вице-президент «Монако»: Договорились с ЦСКА по Головину Вадим Васильев подтвердил, что полузащитник Александр Головин переходит в клуб с Лазурного берега
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь