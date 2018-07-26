Массовая драка автомобилистов произошла на дороге во Владивостоке
Во Владивостоке на дороге произошла потасовка между несколькими автолюбителями, сообщает РИА «Восток-Медиа». Инцидент на видео запечатлела одна из проезжающих мимо девушек.
Во Владивостоке на дороге произошла потасовка между несколькими автолюбителями, сообщает РИА «Восток-Медиа». Инцидент на видео запечатлела одна из проезжающих мимо девушек.
Инцидент произошёл в конце рабочего дня среды, 25 июля, в районе подъёма с площади Луговая в сторону площади Баляева. На трассе остановились сразу три автомобиля, один из них принадлежал известной таксомоторной компании города. Судя по всему, на дороге между мужчинами произошёл конфликт, и молодые люди решили выйти из авто, чтобы решить всё на месте. В процессе разговор перерос в потасовку, одному из автолюбителей даже разорвали футболку. Самого буйного парня успокаивали все присутствующие, но водитель был решительно настроен на бой. Всё происходящее на камеру мобильного телефона сняла одна из проезжающих мимо девушек.
По предварительной информации, серьёзных увечий в драке так никто и не получил: участники потасовки отделались ушибами и рваной одеждой. Что же
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», совсем недавно в Приморской столице произошла драка между водителем такси и его пассажирами. Девушка, не стесняясь нецензурных выражений, бурно отреагировала на просьбу водителя такси оплатить провоз собаки. Буйная пассажирка находилась в сопровождении мужчины, который в это время сидел на переднем сиденье автомобиля. По неизвестным пока причинам пассажир брызнул в лицо водителю газовым баллончиком. Не желая мириться с такой наглостью, таксист ринулся в бой.