Массовая драка автомобилистов произошла на дороге во Владивостоке

Инцидент произошёл в конце рабочего дня среды, 25 июля, в районе подъёма с площади Луговая в сторону площади Баляева. На трассе остановились сразу три автомобиля, один из них принадлежал известной таксомоторной компании города. Судя по всему, на дороге между мужчинами произошёл конфликт, и молодые люди решили выйти из авто, чтобы решить всё на месте. В процессе разговор перерос в потасовку, одному из автолюбителей даже разорвали футболку. Самого буйного парня успокаивали все присутствующие, но водитель был решительно настроен на бой. Всё происходящее на камеру мобильного телефона сняла одна из проезжающих мимо девушек.