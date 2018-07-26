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03:22 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке накажут ещё одного «верёвочника»

Материал об административном правонарушении передан в мировой суд.

Источник: AP 2018

Жителя города Владивостока призовут к ответственности за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

В районе мыса Крутой полиция выявила факт незаконной предпринимательской деятельности. 29-летний житель Владивостока брал деньги за проезд на пляж.

На мужчину составлен протокол по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица).

Материалы переданы в мировой суд.

Отметим, что полиция продолжает проверки на предмет незаконной предпринимательской деятельности.

Напомним, ранее полиция уже проверила одного из незаконных предпринимателей, который угрожал журналистам.

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