Во Владивостоке накажут ещё одного «верёвочника»
Материал об административном правонарушении передан в мировой суд.
Материал об административном правонарушении передан в мировой суд.
Жителя города Владивостока призовут к ответственности за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
В районе мыса Крутой полиция выявила факт незаконной предпринимательской деятельности. 29-летний житель Владивостока брал деньги за проезд на пляж.
На мужчину составлен протокол по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица).
Отметим, что полиция продолжает проверки на предмет незаконной предпринимательской деятельности.
Напомним, ранее полиция уже проверила одного из незаконных предпринимателей, который угрожал журналистам.