Во Владивостоке накажут ещё одного «верёвочника»

Источник: AP 2018

Жителя города Владивостока призовут к ответственности за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

В районе мыса Крутой полиция выявила факт незаконной предпринимательской деятельности. 29-летний житель Владивостока брал деньги за проезд на пляж.

На мужчину составлен протокол по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица).

Материалы переданы в мировой суд.

Отметим, что полиция продолжает проверки на предмет незаконной предпринимательской деятельности.