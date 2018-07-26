Более 2600 подростков нашли работу на лето в Хабаровском крае
В Хабаровском крае с помощью службы занятости работу на лето получили 2649 подростков. До конца августа планируется трудоустроить еще 1070 человек.
В Хабаровском крае с помощью службы занятости работу на лето получили 2649 подростков. До конца августа планируется трудоустроить еще 1070 человек.
«Для подростков создаются рабочие места, не требующие квалификации. В основном, это благоустройство территорий, строительные и ремонтные работы.
Подростки получают оплату за фактически выполненную работу. Вместе с тем их зарплата не может быть ниже минимальной, установленной в крае. Кроме этого, при трудоустройстве на временные работы по направлению службы занятости населения подростки могут рассчитывать на материальную поддержку в размере от 1020 до 2 720 рублей, при условии, что отработан полный месяц. Таким образом, в первом полугодии этого года средний доход с учетом зарплаты и материальной поддержки составил 8,8 тысяч рублей.
Тем, кто хочет найти работу на лето, готовы помочь в центре занятости населения по месту жительства. Вакансии размещены на сайте www.sz27.ru. Для трудоустройства у подростка должны быть паспорт, СНИЛС, справка об обучении и согласии на трудоустройство. Для детей в возрасте 14 лет обязательно разрешение одного из родителей или попечителей на заключение трудового договора.
Добавим, что детей трудоустраивают весь год. В целом с января на работу устроились 3157 подростков, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на