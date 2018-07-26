Более 2600 подростков нашли работу на лето в Хабаровском крае

«Для подростков создаются рабочие места, не требующие квалификации. В основном, это благоустройство территорий, строительные и ремонтные работы. Кто-то устраивается курьером. Есть и те, кто помогает престарелым и ветеранам Великой Отечественной войны. В сельской местности дети заняты на сезонных полевых работах. Также есть возможность устроиться в летние оздоровительные или пришкольные лагеря вожатыми», — рассказала главный специалист комитета по труду и занятости населения Правительства края Екатерина Одарчук.

Подростки получают оплату за фактически выполненную работу. Вместе с тем их зарплата не может быть ниже минимальной, установленной в крае. Кроме этого, при трудоустройстве на временные работы по направлению службы занятости населения подростки могут рассчитывать на материальную поддержку в размере от 1020 до 2 720 рублей, при условии, что отработан полный месяц. Таким образом, в первом полугодии этого года средний доход с учетом зарплаты и материальной поддержки составил 8,8 тысяч рублей.

Тем, кто хочет найти работу на лето, готовы помочь в центре занятости населения по месту жительства. Вакансии размещены на сайте www.sz27.ru. Для трудоустройства у подростка должны быть паспорт, СНИЛС, справка об обучении и согласии на трудоустройство. Для детей в возрасте 14 лет обязательно разрешение одного из родителей или попечителей на заключение трудового договора.