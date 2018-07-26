«Океан историй»: «Дети мира» собрались в ВДЦ «Океан»

Во всероссийском детском центре «Океан» состоялось открытие международной летней смены. Отдохнуть в лагере приехали школьники не только из разных регионов России, но и из разных стран. Международную смену под названием «Дети мира» открыли с размахом. В этом году она принимает детей из 10 стран. В «Океане» — школьники из России и Беларуси, Франции и Сербии, Казахстана и Лаоса, Вьетнама и Китая, Японии и Мьянмы.