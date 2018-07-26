Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 вещей, которые не любят кошки. Показываем на гифках
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Жасмин похудела на 16 килограммов
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж»
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Прервал молчание: тайный избранник Фриске прошел через полиграф
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Жасмин похудела на 16 килограммов
Бондарчук, Шнуров и рэпер Pharaoh зажгли на юбилее у Оболенцевой
47-летняя Цой показала роскошное тело в купальнике - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
03:40 (мск), источник: Вести Приморье

«Океан историй»: «Дети мира» собрались в ВДЦ «Океан»

«Дети мира» собрались во Владивостоке.

Во всероссийском детском центре «Океан» состоялось открытие международной летней смены. Отдохнуть в лагере приехали школьники не только из разных регионов России, но и из разных стран. Международную смену под названием «Дети мира» открыли с размахом. В этом году она принимает детей из 10 стран. В «Океане» — школьники из России и Беларуси, Франции и Сербии, Казахстана и Лаоса, Вьетнама и Китая, Японии и Мьянмы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Умерла 14-летняя девочка, которую мать кормила два раза в неделю
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Госсекретарь назвал главную проблему США
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
Нематоды с Колымы пришли в себя после 30 000 лет спячки
Американский музыкант попал фанатке пивом в глаз и спас ей жизнь
Бумажный поворот. Откуда появились тысячи россиян без паспортов
Бывшего российского сенатора арестовали в Италии
Спорт
Вице-президент «Монако»: Договорились с ЦСКА по Головину Вадим Васильев подтвердил, что полузащитник Александр Головин переходит в клуб с Лазурного берега
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь