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03:43 (мск), источник: Восток Медиа

Погода в Приморье может продолжить бить рекорды

Предстоящие выходные в Приморье будут солнечными и тёплыми. Синоптики рассказали, какая погода установится в регионе в последний июльский уикенд, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 94% 755 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Восток Медиа

По данным портала «Примпогода», в ближайшие дни особых погодных сюрпризов в регионе не ожидается. Осадков в основном не предвидится. Только в ночь на субботу, 28 июля, на севере не исключены кратковременные дожди. Днём фронтальные разделы покинут Приморье, и за ними вторгнется более холодная воздушная масса. В связи с этим невыносимая жара в регионе спадёт.

Ночью воздух прогреется максимум до +15… +20 градусов. Днём температурный фон сохранится на уровне +27… +32 градусов, местами на восточном побережье +17… +22 градусов.

В воскресенье, 29 июля, произойдёт смена воздушных масс. Южными потоками начнёт поступать более тёплый воздух. Вновь вернется жара.

В краевом центре предстоящие выходные тоже будут по-летнему солнечными и жаркими. Ночью столбики термометров поднимутся до +19… +22 градусов. Днём воздух во Владивостоке прогреется до +26… +29 градусов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце неделе в крае из-за влияния тайфуна «Ампил» пройдут интенсивные ливни. Однако потом главный синоптик Приморья Борис Кубай заявил, что экс-тайфун «Ампил» взял более северное направление, поэтому главный удар стихии придётся на Хабаровск, а не Приморье.

К слову, накануне во Владивостоке был побит многолетний температурный рекорд — впервые за июль столбик термометра поднялся до отметки +30,9 градуса.

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