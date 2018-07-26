Погода в Приморье может продолжить бить рекорды
Предстоящие выходные в Приморье будут солнечными и тёплыми. Синоптики рассказали, какая погода установится в регионе в последний июльский уикенд, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Предстоящие выходные в Приморье будут солнечными и тёплыми. Синоптики рассказали, какая погода установится в регионе в последний июльский уикенд, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным портала «Примпогода», в ближайшие дни особых погодных сюрпризов в регионе не ожидается. Осадков в основном не предвидится. Только в ночь на субботу, 28 июля, на севере не исключены кратковременные дожди. Днём фронтальные разделы покинут Приморье, и за ними вторгнется более холодная воздушная масса. В связи с этим невыносимая жара в регионе спадёт.
Ночью воздух прогреется максимум до +15… +20 градусов. Днём температурный фон сохранится на уровне +27… +32 градусов, местами на восточном побережье +17… +22 градусов.
В воскресенье, 29 июля, произойдёт смена воздушных масс. Южными потоками начнёт поступать более тёплый воздух. Вновь вернется жара.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце неделе в крае
К слову, накануне во Владивостоке был побит многолетний температурный рекорд — впервые за июль столбик термометра поднялся до отметки +30,9 градуса.