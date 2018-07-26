Кардиохирурги Красноярска имплантировали подкожный дефибриллятор
Подобная операция стала уникальной для России.
Подобная операция стала уникальной для России.
Красноярские кардиохирурги имплантировали пациентам новейшую модель дефибриллятора, которая вживляется под кожу. Об этом сообщили в
«Имплантация дефибриллятора — единственный выход для пациента, имеющего риск внезапной сердечной смерти. Но электроды, которые идут от устройства к сердцу — это источник развития инфекционных осложнений. Да, мы спасаем пациента от смерти, но не можем защитить его от риска развития осложнений, ведь инородные
В медицинском учреждении отметили, что подобная операция стала первой не только в Красноярске, но и в России. Устройство уже успешно используют в Европе и Северной Америке.
Новый дефибриллятор получили 17-летний молодой человек и 40-летняя женщина. Пациенты после успешной операции находятся под наблюдением врачей.