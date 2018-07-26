Кардиохирурги Красноярска имплантировали подкожный дефибриллятор

«Имплантация дефибриллятора — единственный выход для пациента, имеющего риск внезапной сердечной смерти. Но электроды, которые идут от устройства к сердцу — это источник развития инфекционных осложнений. Да, мы спасаем пациента от смерти, но не можем защитить его от риска развития осложнений, ведь инородные тела-электроды находятся в сердце. И кардиовертер-дефибриллятор нового поколения, который вживляется под кожу, стал своего рода прорывом в аритмологии. Эта методика подходит в первую очередь для молодых пациентов, у которых вся жизнь впереди и накапливать негативные последствия им ни к чему», — рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Эдуард Иваницкий.