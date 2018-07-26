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04:10 (мск), источник: АиФ Красноярск

Кардиохирурги Красноярска имплантировали подкожный дефибриллятор

Подобная операция стала уникальной для России.

Красноярские кардиохирурги имплантировали пациентам новейшую модель дефибриллятора, которая вживляется под кожу. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Кардиоцентра.

Современное устройство, которое используется для предотвращения внезапной смерти, крепится под кожу и не имеет прямого выхода к сердцу. Это исключает риск инфекционных заболеваний.

«Имплантация дефибриллятора — единственный выход для пациента, имеющего риск внезапной сердечной смерти. Но электроды, которые идут от устройства к сердцу — это источник развития инфекционных осложнений. Да, мы спасаем пациента от смерти, но не можем защитить его от риска развития осложнений, ведь инородные тела-электроды находятся в сердце. И кардиовертер-дефибриллятор нового поколения, который вживляется под кожу, стал своего рода прорывом в аритмологии. Эта методика подходит в первую очередь для молодых пациентов, у которых вся жизнь впереди и накапливать негативные последствия им ни к чему», — рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Эдуард Иваницкий.

В медицинском учреждении отметили, что подобная операция стала первой не только в Красноярске, но и в России. Устройство уже успешно используют в Европе и Северной Америке.

Новый дефибриллятор получили 17-летний молодой человек и 40-летняя женщина. Пациенты после успешной операции находятся под наблюдением врачей.

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