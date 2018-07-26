В Уфе движение по старому Бельскому мосту открыто

Источник: Башинформ

Как сообщало агентство «Башинформ﻿", выезд из города по старому мосту будет возможен по двум полосам. Однако проезд будет разрешен только для легкового транспорта, проезд большегрузного транспорта и автобусов запрещен. Кроме того, на мосту будет действовать ограничение скорости до 40 километров в час.

На соседнем новом Бельском мосту при этом сохранится реверсивное движение — три полосы будут работать на выезд из города, три полосы — на въезд, с возможностью увеличения количества полос в том или ином направлении.

Таким образом, поручение главы Башкирии Рустэма Хамитова﻿ по ремонту моста госкомитетом по транспорту и дорожному хозяйству, а также дорожниками Уфы выполнено.

Движение по мосту было закрыто зимой 2018 года. Из-за морозов было нарушено бетонное крепление деформационного шва. В ходе ремонта моста выявились дополнительные проблемы. Сняв изношенные швы (замене подлежали три — над опорами №№ 1, 8, 11), соединяющие полотно моста, строители обнаружили дефекты диафрагм опор. Для восстановления работоспособности опорных диафрагм необходимо было установить новые опорные части под всеми главными балками. Проектное решение включало в себя 25 видов работ с пятью технологическими перерывами для набора прочности бетона.