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08:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе движение по старому Бельскому мосту открыто

В Уфе после ремонта открыли движение по старому Бельскому мосту.

Источник: Башинформ

Как сообщало агентство «Башинформ﻿", выезд из города по старому мосту будет возможен по двум полосам. Однако проезд будет разрешен только для легкового транспорта, проезд большегрузного транспорта и автобусов запрещен. Кроме того, на мосту будет действовать ограничение скорости до 40 километров в час.

На соседнем новом Бельском мосту при этом сохранится реверсивное движение — три полосы будут работать на выезд из города, три полосы — на въезд, с возможностью увеличения количества полос в том или ином направлении.

Таким образом, поручение главы Башкирии Рустэма Хамитова﻿ по ремонту моста госкомитетом по транспорту и дорожному хозяйству, а также дорожниками Уфы выполнено.

Движение по мосту было закрыто зимой 2018 года. Из-за морозов было нарушено бетонное крепление деформационного шва. В ходе ремонта моста выявились дополнительные проблемы. Сняв изношенные швы (замене подлежали три — над опорами №№ 1, 8, 11), соединяющие полотно моста, строители обнаружили дефекты диафрагм опор. Для восстановления работоспособности опорных диафрагм необходимо было установить новые опорные части под всеми главными балками. Проектное решение включало в себя 25 видов работ с пятью технологическими перерывами для набора прочности бетона.

В 2018 году в Башкортостане будут отремонтированы или реконструированы 20 мостов в Альшеевском, Бакалинском, Белокатайском, Белорецком, Буздякском, Гафурийском, Дюртюлинском, Иглинском, Илишевском, Калтасинском, Чишминском, Кушнаренковском, Учалинском, Хайбуллинском и Чекмагушевском районах. На эти цели из бюджета направят более 290 млн рублей.

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