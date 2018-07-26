В Уфе движение по старому Бельскому мосту открыто
В Уфе после ремонта открыли движение по старому Бельскому мосту.
В Уфе после ремонта открыли движение по старому Бельскому мосту.
Как сообщало агентство «Башинформ", выезд из города по старому мосту будет возможен по двум полосам. Однако проезд будет разрешен только для легкового транспорта, проезд большегрузного транспорта и автобусов запрещен. Кроме того, на мосту будет действовать ограничение скорости до 40 километров в час.
На соседнем новом Бельском мосту при этом сохранится реверсивное движение — три полосы будут работать на выезд из города, три полосы — на въезд, с возможностью увеличения количества полос в том или ином направлении.
Таким образом, поручение главы Башкирии Рустэма Хамитова по ремонту моста госкомитетом по транспорту и дорожному хозяйству, а также дорожниками Уфы выполнено.
Движение по мосту было закрыто зимой 2018 года.
В 2018 году в Башкортостане будут отремонтированы или реконструированы 20 мостов в Альшеевском, Бакалинском, Белокатайском, Белорецком, Буздякском, Гафурийском, Дюртюлинском, Иглинском, Илишевском, Калтасинском, Чишминском, Кушнаренковском, Учалинском, Хайбуллинском и Чекмагушевском районах. На эти цели из бюджета направят более 290 млн рублей.