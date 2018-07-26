В Приморье должница спряталась от судебных приставов в диване

В Октябрьском районе Приморья должница спряталась от судебных приставов в диване, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.

Женщина не желала выплачивать алименты на содержание своего ребенка. Судебные приставы прибыли по указанному в постановлении адресу, чтобы доставить должницу в отдел.

Дверь им открыла подруга алиментщицы и сразу сообщила, что ей неизвестно настоящее местонахождение гражданки. Однако, находясь в доме, судебные приставы обратили внимание на неестественно приподнятый диван. В ходе осмотра дивана в ящике для белья была найдена алиментщица.