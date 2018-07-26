Омичей в Нефтяниках разбудил сильный неприятный запах

Источник: Om1.ru

Сегодня утром, 26 июля, в редакцию портала Om1.ru обратились жители Нефтяников с жалобой на нестерпимый неприятный запах, который их разбудил. Вонь проникает в квартиры даже из закрытых окон. Омичам тяжело дышать и не хватает воздуха.

Аналогичными жалобами поделились пользователи соцсети «ВКонтакте» в паблике «Омск ВК». Житель улицы 2-я Поселковая определил запах как газ и позвонил на горячую линию министерства природных ресурсов и экологии Омской области, которая работает круглосуточно. По словам оператора, это уже далеко не первый звонок за утро.

На места, откуда звонили омичи, выедет передвижная экологическая лаборатория, которая будет снимать пробы атмосферного воздуха. Горожан призывают совершить как можно больше звонков, чтобы найти виновника неприятного запаха.