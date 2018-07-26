Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему донские казаки никогда не женились на русских
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Американцы увидели «бессмертного русского» и удивились
Пойманный на допинге олимпиец из РФ признает вину
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре
"Целый день плачу": попавшая в ДТП Бузова заговорила
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Умер актер Александр Исаков, игравший в ряде популярных сериалов
Самолет пропал при перелете из Новосибирска
Светлана Ходченкова фотографируется без бюстгальтера - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
16Ливневые дожди в Японии
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
08:45 (мск), источник: Om1.ru

Омичей в Нефтяниках разбудил сильный неприятный запах

Горожане жалуются, что им нечем дышать даже в своих квартирах.

Источник: Om1.ru

Сегодня утром, 26 июля, в редакцию портала Om1.ru обратились жители Нефтяников с жалобой на нестерпимый неприятный запах, который их разбудил. Вонь проникает в квартиры даже из закрытых окон. Омичам тяжело дышать и не хватает воздуха.

Аналогичными жалобами поделились пользователи соцсети «ВКонтакте» в паблике «Омск ВК». Житель улицы 2-я Поселковая определил запах как газ и позвонил на горячую линию министерства природных ресурсов и экологии Омской области, которая работает круглосуточно. По словам оператора, это уже далеко не первый звонок за утро.

На места, откуда звонили омичи, выедет передвижная экологическая лаборатория, которая будет снимать пробы атмосферного воздуха. Горожан призывают совершить как можно больше звонков, чтобы найти виновника неприятного запаха.

Горячая линия регионального министерства природы: 8−923−685−5631.

Все новости региона
 Омск все больше превращается в голубятню
В омском парке можно будет подглядывать за птицами через подзорную трубу
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
Американский музыкант попал фанатке пивом в глаз и спас ей жизнь
Бумажный поворот. Откуда появились тысячи россиян без паспортов
Турист пытался попасть в Крым на плоту из бутылок и досок
За увольнение «предпенсионеров» введут уголовную ответственность
Спорт
Вице-президент «Монако»: Договорились с ЦСКА по Головину Вадим Васильев подтвердил, что полузащитник Александр Головин переходит в клуб с Лазурного берега
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь