Детская больница Приморья получает уникальное оборудование

Глобальные ремонтные работы полным ходом идут в детской краевой клинической больнице № 2 во Владивостоке. Масштабная стройка затронула сразу два этажа и кровлю больницы.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, для выполнения капитального ремонта детской больнице направлено из бюджета края 20,8 миллиона рублей.

«Масштабный капремонт выполняется в отделении гастроэнтерологии, физиоотделении и лаборатории нашего медучреждения. Несмотря на масштабность работ, все они выполняются строителями очень аккуратно», — сообщила главный врач детской больницы Инна Зеленкова.

Большое событие для всей больницы — капитальный ремонт кровли.

«Помимо внутренних работ — замены пола, стен, окон и инженерных коммуникаций — будет выполнена двухскатная кровля. Для нас это знаковое событие, ведь старой кровли уже более 35 лет», — отметила главврач.

Помимо капитального обновления, завершить которое планируется в конце августа, в больнице установят и новое оборудование.

«Мы планируем открыть после ремонта кабинет колоноскопии и расширить перечень оказываемых услуг», — подчеркивает Инна Зеленкова.

Следует отметить, что в больницу уже поступило новое оборудование, которое также приобретено за счет средств краевого бюджета.

«Новое эндоскопическое оборудование уже поставлено — это колоноскоп и бронхоскоп. Оно будет задействовано в отделении гастроэнтерологии для диагностики и неспецифического, язвенного колита, а также для диагностики и лечения бронхолегочной системы», — сообщила руководитель больницы.

По словам Инны Зеленковой, подобное оборудование уникально для Приморья.

«В силу различных технических сложностей колоноскопию у детей в Приморья делают достаточно редко. Но у нас есть готовые специалисты в этой области», — подчеркнула она.

В настоящее время в Приморье идет ремонт сразу в нескольких медучреждениях, в том числе и в отделении краевого туберкулезного диспансера в Находке.

Вице-губернатор Павел Серебряков отметил, в этом году на ремонт и закупку оборудования для лечебных учреждений края из регионального бюджета направлено более 600 миллионов рублей.

«Приоритетной задачей остается и реализация мер по улучшению первичной медико-санитарной помощи. Так, на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов региону направлено 56,1 миллиона рублей», — отметил заместитель главы региона.

В 2018 году Приморскому краю из федерального бюджета предоставлено более 7 миллионов рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов, а также почти 72 миллиона рублей на реализацию комплекса мер, связанных с оказанием паллиативной медицинской помощи.

Согласно Комплексному плану социально-экономического развития Приморского края, в ближайшие три года запланировано строительство многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме и детской поликлиники в Большом Камне, а также установка ФАПов в восьми населенных пунктах края — селах Суходол, Рождественка, Дальнее, Дубки, Песчаное, Луговой, Каймановка, на железнодорожной станции Фридман.

Реализация данных проектов будет профинансирована из федерального и краевого бюджетов в соотношении 99% на 1% соответственно.

Отметим, на встрече 4 июля в Кремле Президент России Владимир Путин и глава Приморья Андрей Тарасенко обсудили приоритетные направления социально-экономического развития региона. По словам руководителя края, одна из важнейших задач — работа по повышению качества здравоохранения. Мероприятия проводятся в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».