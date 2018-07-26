Детская больница Приморья получает уникальное оборудование
Уникальное оборудование закупили в одну из детских больниц Приморья, сообщает DEITA. RU со ссылкой на краевую администрацию.
Уникальное оборудование закупили в одну из детских больниц Приморья, сообщает DEITA. RU со ссылкой на краевую администрацию.
Глобальные ремонтные работы полным ходом идут в детской краевой клинической больнице № 2 во Владивостоке. Масштабная стройка затронула сразу два этажа и кровлю больницы.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, для выполнения капитального ремонта детской больнице направлено из бюджета края 20,8 миллиона рублей.
«Масштабный капремонт выполняется в отделении гастроэнтерологии, физиоотделении и лаборатории нашего медучреждения. Несмотря на масштабность работ, все они выполняются строителями очень аккуратно», — сообщила главный врач детской больницы Инна Зеленкова.
Большое событие для всей больницы — капитальный ремонт кровли.
«Помимо внутренних работ — замены пола, стен, окон и инженерных коммуникаций — будет выполнена двухскатная кровля. Для нас это знаковое событие, ведь старой кровли уже более 35 лет», — отметила главврач.
«Мы планируем открыть после ремонта кабинет колоноскопии и расширить перечень оказываемых услуг», — подчеркивает Инна Зеленкова.
Следует отметить, что в больницу уже поступило новое оборудование, которое также приобретено за счет средств краевого бюджета.
«Новое эндоскопическое оборудование уже поставлено — это колоноскоп и бронхоскоп. Оно будет задействовано в отделении гастроэнтерологии для диагностики и неспецифического, язвенного колита, а также для диагностики и лечения бронхолегочной системы», — сообщила руководитель больницы.
«В силу различных технических сложностей колоноскопию у детей в Приморья делают достаточно редко. Но у нас есть готовые специалисты в этой области», — подчеркнула она.
В настоящее время в Приморье идет ремонт сразу в нескольких медучреждениях, в том числе и в отделении краевого туберкулезного диспансера в Находке.
«Приоритетной задачей остается и реализация мер по улучшению первичной
В 2018 году Приморскому краю из федерального бюджета предоставлено более 7 миллионов рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов, а также почти 72 миллиона рублей на реализацию комплекса мер, связанных с оказанием паллиативной медицинской помощи.
Реализация данных проектов будет профинансирована из федерального и краевого бюджетов в соотношении 99% на 1% соответственно.
Отметим, на встрече 4 июля в Кремле Президент России Владимир Путин и глава Приморья Андрей Тарасенко обсудили приоритетные направления
Михаил Грач.