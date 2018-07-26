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05:12 (мск), источник: АиФ Иркутск

Четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Братске

Это первый в этом году случай падения ребенка из окна в Братске.

Четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Братске. Инцидент произошел в доме по улице Курчатова, сообщает 25 июля пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В этот день малыш гостил у бабушки. Пока женщина была на кухне, мальчик забрался на подоконник и выглядывал в открытое окно, на котором была москитная сетка. В какой-то момент он опёрся на сетку, она не выдержала веса ребёнка и выпала, а вслед за ней — и мальчик. С различными травмами пострадавший был госпитализирован в детскую городскую больницу, где его состояние медиками оценивается как удовлетворительное.

«Выпадение детей вместе с установленными в оконных проёмах москитными сетками — явление нередкое. За этот сезон в области уже фиксировались аналогичные случаи, поэтому взрослым не стоит надеяться, что видимая защита в виде сетки обезопасит ребёнка от неприятностей», — отмечает пресс-служба.

Всего с начала года в Иркутской области зафиксирован 21 случай выпадения детей из окон. В Братске это первый случай в этом году.

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