Четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Братске

В этот день малыш гостил у бабушки. Пока женщина была на кухне, мальчик забрался на подоконник и выглядывал в открытое окно, на котором была москитная сетка. В какой-то момент он опёрся на сетку, она не выдержала веса ребёнка и выпала, а вслед за ней — и мальчик. С различными травмами пострадавший был госпитализирован в детскую городскую больницу, где его состояние медиками оценивается как удовлетворительное.