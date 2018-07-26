Четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Братске
Это первый в этом году случай падения ребенка из окна в Братске.
Это первый в этом году случай падения ребенка из окна в Братске.
Четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Братске. Инцидент произошел в доме по улице Курчатова, сообщает 25 июля
В этот день малыш гостил у бабушки. Пока женщина была на кухне, мальчик забрался на подоконник и выглядывал в открытое окно, на котором была москитная сетка. В
«Выпадение детей вместе с установленными в оконных проёмах москитными сетками — явление нередкое. За этот сезон в области уже фиксировались аналогичные случаи, поэтому взрослым не стоит надеяться, что видимая защита в виде сетки обезопасит ребёнка от неприятностей», — отмечает
Всего с начала года в Иркутской области зафиксирован 21 случай выпадения детей из окон. В Братске это первый случай в этом году.