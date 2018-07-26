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05:16 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Микрорайон Солнечный на 12 дней останется без горячей воды

«КрасКом» будет проводить ремонт теплосетей.

С 08:00 часов 30 июля «КрасКом» начнет проводить гидравлические испытания тепловых сетей в микрорайоне Солнечный. Терпеть коммунальные неудобства жителям придется 12 дней. Воду обещают дать к 20:00 часов 11 августа.

«Мы приносим жителям “Солнечного” извинения за неудобства. На сегодняшний день этот метод обследования труб в теплоэнергетике, как, например, и ранняя диагностика заболеваний в медицине, гарантирует, что мы оперативно обнаружим слабое звено и своевременно его “вылечим”, а не узнаем о скрытой “болезни” трубопровода, когда уже будет поздно и для его ремонта потребуется масштабное отключение в зимний отопительный период», — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

Добавим, что о коммунальных авариях жителям необходимо сообщать по телефону: 252−44−10 или 005.

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