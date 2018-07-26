Микрорайон Солнечный на 12 дней останется без горячей воды

«Мы приносим жителям “Солнечного” извинения за неудобства. На сегодняшний день этот метод обследования труб в теплоэнергетике, как, например, и ранняя диагностика заболеваний в медицине, гарантирует, что мы оперативно обнаружим слабое звено и своевременно его “вылечим”, а не узнаем о скрытой “болезни” трубопровода, когда уже будет поздно и для его ремонта потребуется масштабное отключение в зимний отопительный период», — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.