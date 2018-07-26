Фальшивка не пройдет: южноуральцы подсели на электронные больничные

На Южном Урале пациенты все чаще просят врачей оформить им больничный в электронном виде. Такой документ уже выдают 111 медицинских учреждений, а более четырех тысяч работодателей готовы принять его в оборот. За год, что действуют электронные листы нетрудоспособности, выдано 7,5 тысяч электронных больничных, сообщает пресс-служба Челябинского регионального Фонда социального страхования.

— Пациенту не нужно бояться потерять или испортить электронный больничный — достаточно сообщить работодателю его номер. Также пациент может по этому номеру найти свой больничный на портале госуслуг, проверить размер начислений, а также сроки выплаты пособия, — говорят в ведомстве.

Работодатель же с первого дня болезни через личный кабинет может убедиться, что работник действительно заболел, а представленный документ не фальшивка. Кроме того, информационная система избавляет работодателя от необходимости проверять правильность оформления листка нетрудоспособности, вести учет и хранение бланков строгой отчетности.