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08:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Фальшивка не пройдет: южноуральцы подсели на электронные больничные

По области уже выдано 7,5 тысяч таких документов.

На Южном Урале пациенты все чаще просят врачей оформить им больничный в электронном виде. Такой документ уже выдают 111 медицинских учреждений, а более четырех тысяч работодателей готовы принять его в оборот. За год, что действуют электронные листы нетрудоспособности, выдано 7,5 тысяч электронных больничных, сообщает пресс-служба Челябинского регионального Фонда социального страхования.

— Пациенту не нужно бояться потерять или испортить электронный больничный — достаточно сообщить работодателю его номер. Также пациент может по этому номеру найти свой больничный на портале госуслуг, проверить размер начислений, а также сроки выплаты пособия, — говорят в ведомстве.

Работодатель же с первого дня болезни через личный кабинет может убедиться, что работник действительно заболел, а представленный документ не фальшивка. Кроме того, информационная система избавляет работодателя от необходимости проверять правильность оформления листка нетрудоспособности, вести учет и хранение бланков строгой отчетности.

Если вам хочется получить электронный больничный, сразу скажите об этом доктору. Если работодатель не принимает электронный больничный, звоните по телефонам: (351) 263−42−21, 265−85−29.

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