Фальшивка не пройдет: южноуральцы подсели на электронные больничные
По области уже выдано 7,5 тысяч таких документов.
По области уже выдано 7,5 тысяч таких документов.
На Южном Урале пациенты все чаще просят врачей оформить им больничный в электронном виде. Такой документ уже выдают 111 медицинских учреждений, а более четырех тысяч работодателей готовы принять его в оборот. За год, что действуют электронные листы нетрудоспособности, выдано 7,5 тысяч электронных больничных, сообщает
— Пациенту не нужно бояться потерять или испортить электронный больничный — достаточно сообщить работодателю его номер. Также пациент может по этому номеру найти свой больничный на портале госуслуг, проверить размер начислений, а также сроки выплаты пособия, — говорят в ведомстве.
Работодатель же с первого дня болезни через личный кабинет может убедиться, что работник действительно заболел, а представленный документ не фальшивка. Кроме того, информационная система избавляет работодателя от необходимости проверять правильность оформления листка нетрудоспособности, вести учет и хранение бланков строгой отчетности.
Если вам хочется получить электронный больничный, сразу скажите об этом доктору. Если работодатель не принимает электронный больничный, звоните по телефонам: (351) 263−42−21, 265−85−29.