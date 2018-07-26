Алексей Членов: бесконтрольно камеры на трассах не устанавливаются

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов в беседе с корреспондентом Sibnovosti.ruрассказал, что Госавтоинспекция утверждает перечень мест, где должны устанавливаться камеры видеонаблюдения. Сами же приборы находятся на балансе Краевого управления дорог.

«Камеры не принадлежат Госавтоинспекции. Именно КрУДор разыгрывает контракт на размещение приборов. ГИБДД, в свою очередь, в соответствии с анализом аварийности утверждает перечень тех мест, где должны быть установлены камеры для профилактики нарушений ПДД. В частности это касается прибора, который установлен в районе Красного кольца. Там как раз и есть очаг аварийности. На этом участке камера расположена в соответствии с утвержденной дислокацией. Дислокация утверждается по всей территории края каждый месяц», — сказал Членов.

Он пояснил, что Госавтоинспекция и не должна фигурировать в контракте, так как он «заключается органом субъекта», а ГИБДД относится к федеральному ведомству.

«У нас все приборы работают в системе спутниковой навигации. В протоколе или в постановлении об административном правонарушении, если вы замечали, указаны координаты. Не просто адрес, но и координаты спутниковой привязки. Никаким образом Госавтоинспекция не может вынести материал с того прибора, который находится не в том месте. Просто так бесконтрольно камеры не могут устанавливаться», — подытожил глава ГИБДД.

Напомним, в начале недели Sibnovosti.ru удивил тот факт, что в контракте между КрУДором и подрядчиком — компанией «Вегас» — не фигурирует ГИБДД.