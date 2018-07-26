«Средневековые гастроли» открываются в хабаровском музее
С июля по ноябрь жители краевой столицы смогут посетить три выставки, привезенные из Великого Новгорода.
С июля по ноябрь жители краевой столицы смогут посетить три выставки, привезенные из Великого Новгорода.
На «Средневековые гастроли» приглашают жителей Хабаровска. Большой проект, подготовленный музеями Великого Новгорода и дальневосточной столицы, будет состоять из трех тематических выставок. Первая из них — «Прекрасное Средневековье. Образ женщины Древнего Новгорода» — открывается сегодня, 26 июля. Подробно о проекте в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала главный хранитель Новгородского государственного объединенного
Проект новгородский музей организовал совместно с музеем имени Гродекова. В залах последнего и пройдут выставки. На первой из них посетители узнают о роли женщины в средневековом Новгороде.
«На выставке мы представляем уникальные предметы: 11 грамот
«[На этой выставке] будет больше представлена письменность. Там за основу взята коллекция наших берестяных грамот, а в нашем музее их насчитывается около 900 штук. Всего их найдено около 1100, то есть мы в принципе самый богатый регион в стране», — поделилась гостья программы.
Завершит цикл выставка «Александр Невский». По информации Минкультуры края, жители Хабаровска смогут увидеть в залах кольчугу, шлем, наконечники стрел и копий, фрагменты мечей, снаряжение всадника, рукописные и старопечатные книги, подлинные печати князя. Эта коллекция будет доступна с 10 октября.