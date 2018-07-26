Борис Кубай рассказал о новом тайфуне, стремящемся к Приморью

Источник: Вести Приморье

Начальник Примгидромета рассказал сайту Примпогода, что ожидать от погоды в конце июля и каким может стать август.

— Борис Викторович, тайфун «Ампил» (Ampil) прошёл через Харбин на Хабаровский край и Приморью особых неприятностей не доставил. Теперь всё внимание приковано к тайфуну «Джондари» (Jongdari)?

— Да, этот тайфун нацелился на Токио. К воскресенью он подойдёт к столице Японии со своими проливными дождями, попытается перевалить остров Хонсю и выйти в Японское море, устремившись на Приморье.

Расчёты показывают, что преодолеть Японский архипелаг ему всё-таки удастся, однако его энергетический запас для движения на север практически иссякнет, а помощи извне, для регенерации, скорее всего, не будет. Тем не менее, будем пристально за ним следить до последних его минут. Но это события предстоящей недели, а сейчас на подходе к югу Приморья атмосферный фронт, который в ближайшие сутки вызовет в крае дожди различной интенсивности и уйдёт в Охотское море. В выходные дни небо постепенно очистится от облаков и туманов, установится жаркая погода.

— Что ж, теперь понятно, как закончится июль. А каким может оказаться август, хотя бы его начало?