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05:58 (мск), источник: АиФ Иркутск

Многофункциональные стадионы появятся в школах Иркутска к сентябрю

На них будут и беговые дорожки, и поле для мини-футбола.

Многофункциональные стадионы и универсальные спортивные площадки оборудуют к новому учебному году в некоторых школах Иркутска. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба городской администрации.

В школах № 22 и № 39 появятся многофункциональные стадионы. Сейчас там строят беговые дорожки, ямы для прыжков, баскетбольно-волейбольные площадки, мини-футбольные поля с искусственным покрытием. В школе № 22 также будет обустроена полоса препятствий. Оба стадиона выполнены почти 70%.

В лицее № 2 практически завершена установка универсальной спортивной площадки. В этом году за счет средств городского бюджета будет также проведен комплексный ремонт стадиона школы № 38.

«Долгое время у наших школ не было современных стадионов. Мы уже второй год усиленными темпами решаем этот вопрос. Особое внимание уделяем качеству работ и срокам, — отметил мэр Иркутска. — Очень важно, чтобы у школьников была возможность заниматься спортом, вести здоровый образ жизни».

Спортивные сооружения устанавливают на территории еще восьми школ в рамках программы «Народные инициативы». Спортивные площадки и корты появятся в школах № 65, № 73, № 32, № 6, № 80, № 77. В школе № 55 будет сделан тир. На территории городской станции юных натуралистов завершен монтаж детского игрового комплекса и спортивных тренажеров.

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