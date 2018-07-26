Многофункциональные стадионы появятся в школах Иркутска к сентябрю

Многофункциональные стадионы и универсальные спортивные площадки оборудуют к новому учебному году в некоторых школах Иркутска. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба городской администрации.

В школах № 22 и № 39 появятся многофункциональные стадионы. Сейчас там строят беговые дорожки, ямы для прыжков, баскетбольно-волейбольные площадки, мини-футбольные поля с искусственным покрытием. В школе № 22 также будет обустроена полоса препятствий. Оба стадиона выполнены почти 70%.

В лицее № 2 практически завершена установка универсальной спортивной площадки. В этом году за счет средств городского бюджета будет также проведен комплексный ремонт стадиона школы № 38.

«Долгое время у наших школ не было современных стадионов. Мы уже второй год усиленными темпами решаем этот вопрос. Особое внимание уделяем качеству работ и срокам, — отметил мэр Иркутска. — Очень важно, чтобы у школьников была возможность заниматься спортом, вести здоровый образ жизни».