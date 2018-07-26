Многофункциональные стадионы появятся в школах Иркутска к сентябрю
На них будут и беговые дорожки, и поле для
На них будут и беговые дорожки, и поле для
Многофункциональные стадионы и универсальные спортивные площадки оборудуют к новому учебному году в некоторых школах Иркутска. Об этом 25 июля сообщила
В школах № 22 и № 39 появятся многофункциональные стадионы. Сейчас там строят беговые дорожки, ямы для прыжков,
«Долгое время у наших школ не было современных стадионов. Мы уже второй год усиленными темпами решаем этот вопрос. Особое внимание уделяем качеству работ и срокам, — отметил мэр Иркутска. — Очень важно, чтобы у школьников была возможность заниматься спортом, вести здоровый образ жизни».
Спортивные сооружения устанавливают на территории еще восьми школ в рамках программы «Народные инициативы». Спортивные площадки и корты появятся в школах № 65, № 73, № 32, № 6, № 80, № 77. В школе № 55 будет сделан тир. На территории городской станции юных натуралистов завершен монтаж детского игрового комплекса и спортивных тренажеров.