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08:48 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге стартует Венский фестиваль. ПРОГРАММА

Сегодня в Екатеринбурге стартует девятый Венский фестиваль. Мы выбрали для вас самые яркие события на наш вкус, а также публикуем полную программу мероприятий на случай, если вы решите полагаться на свой собственный.

Разумеется, нельзя пропустить открытие Венского фестиваля в 19:00. Перед екатеринбуржцами с живым концертом выступит группа Oberton String Octet. Ребята играют все: от Вивальди до этнической музыки. Отметим, что в России коллектив выступит впервые.

Один из самых ярких и необычных концертов зрители смогут увидеть уже на следующий день — 27 июля. «Хаваши симфоник — Арена шоу» — это запись концерта пианиста Балажа Хаваши в сопровождении симфонического оркестра и всевозможных этнических инструментов. Это наверняка стоит увидеть и услышать, чтобы никогда не забыть.

Если вы хотите приобщить своих детей к культуре уличных фестивалей — приведите их на фильм-мюзикл «Мама» с Людмилой Гурченко и Михаилом Боярским. Да, тот самый фильм, который позволит вам окунуться в собственное детство и доставит массу удовольствия вашим детишкам.

Первого августа вы сможете посмотреть запись летнего ночного концерта с участием Венского филармонического оркестра во дворцовом парке Шёнбрунн. Приглашенной солисткой выступила Рене Флеминг (сопрано). Музыканты сыграли произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, Антонина Дворжака, Энгельберта Xампердинка и Джона Уильямса.

Седьмого августа организаторы покажут нам одно из последних выступлений Дмитрия Хворостовского и Аиды Гарифуллиной в замке Графенегг. Такое точно нельзя пропустить.

Не знаем, как вы, а мы больше всего ждем концерта, который покажут на фестивале 9 августа — «Танго под звездами». Лос-Анджелесский филармонический оркестр исполнит произведения таких именитых авторов как Астор Пьяццолла, Эйтор Вила-Лобос и Лало Шифрин. А что может быть лучше жарким летним вечером, чем аргентинское танго?

Напомним, что фестиваль будет продолжаться до 11 августа и как в прошлом году завершится DJ-парадом. На площадке будут работать рестораны, желающие смогут купить различные сувениры.

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