«Выходные на набережной» в Перми. Программа на 27—29 июля
Пермяков ждут пенная дискотека, флешмоб рукопожатий и перетягивание палки
Пермяков ждут пенная дискотека, флешмоб рукопожатий и перетягивание палки
В эти выходные пермяков вновь приглашают поближе к воде, на набережную Камы.
Точнее, даже уже в пятницу: этот день должен стать мажорным прологом собственно «выходных». Пятничный вечер завершится детской дискотекой и вечерним диджейский сетом, а в кинотеатре под открытым небом в 21:00 покажут фильм «Город Зеро». Ну, а днем 27 июля желающие смогут сразиться в гигантские шахматы и разновидность боулинга — бочче, а также поучаствовать в
В субботу, 28 июля, программа гуляний на набережной будет не менее насыщенной. Как обычно утром пройдут занятия по йоге, спортивные тренировки под присмотром с инструкторов пермских
В 17:00 на променаде стартуют творческие
В 18:00 концертную программу на сцене откроет вокальный дуэт «Родники России». В 20:00 музыкальный вечер продолжит группа «Лесные братья». Субботняя программа также завершится дискотекой.
В воскресенье, 29 июля, гуляния на набережной посвятят Международному Дню дружбы.
В 14.00 стартует пенная дискотека для детей. Тем, кто пожелает, бесплатно наложат аквагрим.
Поклонников силовых видов спорта днем ждет
Боевой дух спортсменов будут поддерживать артисты уличного театра и цирковой студии «Люмьер».
Кроме того, в День Дружбы на набережной пройдет конкурс на самую большую компанию и флешмоб дружеских рукопожатий.
С 18.00 на главную сцену поднимутся артисты музыкальных групп JEANS*TONIC и 1000000 years B.C. Лучшие диджеи города сыграют интернациональные музыкальные сеты.