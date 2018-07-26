«Выходные на набережной» в Перми. Программа на 27—29 июля

В эти выходные пермяков вновь приглашают поближе к воде, на набережную Камы.

Точнее, даже уже в пятницу: этот день должен стать мажорным прологом собственно «выходных». Пятничный вечер завершится детской дискотекой и вечерним диджейский сетом, а в кинотеатре под открытым небом в 21:00 покажут фильм «Город Зеро». Ну, а днем 27 июля желающие смогут сразиться в гигантские шахматы и разновидность боулинга — бочче, а также поучаствовать в мастер-классе по вязанию узлов от лагеря «Альбатрос».

В субботу, 28 июля, программа гуляний на набережной будет не менее насыщенной. Как обычно утром пройдут занятия по йоге, спортивные тренировки под присмотром с инструкторов пермских фитнес-клубов.

В 17:00 на променаде стартуют творческие мастер-классы — их участники будут мастерить гигантские объёмные цветы из гофрированной бумаги.

В 18:00 концертную программу на сцене откроет вокальный дуэт «Родники России». В 20:00 музыкальный вечер продолжит группа «Лесные братья». Субботняя программа также завершится дискотекой.

В воскресенье, 29 июля, гуляния на набережной посвятят Международному Дню дружбы.

В 14.00 стартует пенная дискотека для детей. Тем, кто пожелает, бесплатно наложат аквагрим.

Поклонников силовых видов спорта днем ждет мас-рестлинг — перетягивание палки по-якутски. Также каждый сможет испытать себя в соревнованиях по силе хвата — армлифтинге, по поднятию гири и перетягивании каната.

Боевой дух спортсменов будут поддерживать артисты уличного театра и цирковой студии «Люмьер».

Кроме того, в День Дружбы на набережной пройдет конкурс на самую большую компанию и флешмоб дружеских рукопожатий.