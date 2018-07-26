Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-5 сериалов, которые вдохновят вас на оригинальные клички
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Почему сексуальные скандалы не влияют на мир моды
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре
Оставшийся без жилья Шура рассказал о жизни с проституткой - СМИ
Миллионер Дулин нашел шахты с золотом во дворе
Умер актер Александр Исаков, игравший в ряде популярных сериалов
Самолет пропал при перелете из Новосибирска
47-летняя Цой показала роскошное тело в купальнике - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
06:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске перекрывают часть улицы Копылова

Это связано со строительством дороги в створе ул. Волочаевская.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

С сегодняшнего дня на ул. Копылова будет ограничено движение на участке от ул. Волочаевская до ул. Киренского в районе строящейся развязки. Одну полосу полностью закроют, а вторая будет работать в одностороннем режиме.

Для тех, кому нужно попасть на ул. Копылова, организован проезд по ул. Красной Армии, которую временно перевели в режим одностороннего движения от ул. Киренского до дома по адресу ул. Красной Армии, 149.

Такая схема будет работать с 22:00 26 июля до 20:00 5 августа.

Добавим, что из-за нововведений частично изменится схема движения общественного транспорта.

Из Академгородка в направлении центра города маршруты № 31, 63, 83 поедут по ул. Киренского — ул. Красной Армии — ул. Копылова и далее как обычно.

Автобусы № 2 и № 38 со стороны Академгородка начнут ездить по ул. Киренского — ул. Красной Армии — ул. Корнеева — ул. Копылова — ул. Киренского и далее по своим схемам движения.

Напомним, в ближайшие недели и до октября ради строительства развязки будет полностью перекрыто движение на участке ул. Копылова, а транспорт пустят в объезд через Новосибирскую.

Все новости региона
Красноярские мотобайкеры организуют пробег в честь Дня крещения Руси
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
Американский музыкант попал фанатке пивом в глаз и спас ей жизнь
Турист пытался попасть в Крым на плоту из бутылок и досок
Бумажный поворот. Откуда появились тысячи россиян без паспортов
США заблокировали в ООН инициативу России по Ближнему Востоку
Спорт
Вице-президент «Монако»: Договорились с ЦСКА по Головину Вадим Васильев подтвердил, что полузащитник Александр Головин переходит в клуб с Лазурного берега
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь