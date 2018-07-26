В Красноярске перекрывают часть улицы Копылова

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

С сегодняшнего дня на ул. Копылова будет ограничено движение на участке от ул. Волочаевская до ул. Киренского в районе строящейся развязки. Одну полосу полностью закроют, а вторая будет работать в одностороннем режиме.

Для тех, кому нужно попасть на ул. Копылова, организован проезд по ул. Красной Армии, которую временно перевели в режим одностороннего движения от ул. Киренского до дома по адресу ул. Красной Армии, 149.

Такая схема будет работать с 22:00 26 июля до 20:00 5 августа.

Добавим, что из-за нововведений частично изменится схема движения общественного транспорта.

Из Академгородка в направлении центра города маршруты № 31, 63, 83 поедут по ул. Киренского — ул. Красной Армии — ул. Копылова и далее как обычно.

Автобусы № 2 и № 38 со стороны Академгородка начнут ездить по ул. Киренского — ул. Красной Армии — ул. Корнеева — ул. Копылова — ул. Киренского и далее по своим схемам движения.