Екатеринбург и Березовский свяжут «Екартой»

Источник: Аргументы и факты

В скором времени во время поездок из Екатеринбурга в Березовский можно будет использовать «Екарту». Также не исключено, что два города соединит скоростной трамвай, об этом сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал».

Для передвижения между Екатеринбургом и Березовским может быть создана единая транспортная схема — общие маршруты и единый проездной — «Екарта». Об этом стало известно во время рабочей встречи замглавы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрея Корюкова с главой Березовского Евгением Писцовым. Также во время встречи речь зашла и о перспективах строительства скоростной трамвайной линии Екатеринбург — Березовский.

Вопрос о введении «Екарты» планируется обсудить детально, а после создать рабочие группы для реализации проекта. «Буквально на следующей неделе состоится совещание по использованию в общественном транспорте Березовского “Екарты” и по созданию межмуниципальных маршрутов общественного транспорта. В рамках рабочих групп будут обсуждаться вопросы по совместному использованию транспортной и социальной инфраструктуры. Я думаю, что уже с осени можно будет приступить к разработке совместных документов», — прокомментировал начальник департамента экономики мэрии уральской столицы Алексей Прядеин.