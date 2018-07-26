2 8—29 июля в Красноярском крае пройдет мотопробег-крестный ход, посвященный 1030-летию со Дня крещения Руси. Мотоциклисты клуба «Ночные волки Красноярск» повезут с собой в пробег святые мощи Илии Муромца Печерского и устроят поаз фильма «Русский реактор».

В 5 утра 28 июля колонна стартует от Свято-Покровского собора (ул Сурикова, 26). В 9:30 мотоциклисты будут в Лесосибирске, где в Крестовоздвиженском соборе пройдет Божественная литургия.

В 14:00 в Монастырском озере любой желающий сможет пройти таинство Крещения. В 18:00 в кинотеатре «Луч» покажут фильм.