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06:51 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае пройдет мотопробег-крестный ход

«Ночные волки» приедут в Лесосибирск и Енисейск.

28—29 июля в Красноярском крае пройдет мотопробег-крестный ход, посвященный 1030-летию со Дня крещения Руси. Мотоциклисты клуба «Ночные волки Красноярск» повезут с собой в пробег святые мощи Илии Муромца Печерского и устроят поаз фильма «Русский реактор».

В 5 утра 28 июля колонна стартует от Свято-Покровского собора (ул Сурикова, 26). В 9:30 мотоциклисты будут в Лесосибирске, где в Крестовоздвиженском соборе пройдет Божественная литургия.

В 14:00 в Монастырском озере любой желающий сможет пройти таинство Крещения. В 18:00 в кинотеатре «Луч» покажут фильм.

29 июля мотопробег прибудет в Енисейск. В местном мужском монастыре пройдет литургия, в17:00 в Культурном центре (Ленина, 130) покажут «Русский реактор».
Организаторы приглашают к участию представителей мотоклубов, мотосообществ, свободных мотоциклистов.

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