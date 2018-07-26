В Красноярском крае пройдет мотопробег-крестный ход
«Ночные волки» приедут в Лесосибирск и Енисейск.
«Ночные волки» приедут в Лесосибирск и Енисейск.
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В 5 утра 28 июля колонна стартует от
В 14:00 в Монастырском озере любой желающий сможет пройти таинство Крещения. В 18:00 в кинотеатре «Луч» покажут фильм.
29 июля мотопробег прибудет в Енисейск. В местном мужском монастыре пройдет литургия, в17:00 в Культурном центре (Ленина, 130) покажут «Русский реактор».
Организаторы приглашают к участию представителей мотоклубов, мотосообществ, свободных мотоциклистов.