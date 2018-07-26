«Красивая дата» привлекла более 200 пар в Хабаровском крае

Источник: Агентство «Москва»

Загсы Хабаровского края приняли 225 заявлений от пар, которые хотят пожениться 18 августа: выпавшая на субботу «красивая дата» — 18.08.2018 — вызвала ажиотаж среди будущих новобрачных, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отметила председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края, жители региона предпочитают жениться летом и в начале осени.

«Период с июня по сентябрь традиционно считается сезоном свадеб. В это время количество желающих зарегистрировать брак в органах ЗАГС Хабаровского края увеличивается вдвое по сравнению с другими месяцами года, и загсы работают в авральном режиме», — рассказала председатель комитета Ольга Завьялова.

В этом году наибольшее число браков зарегистрировали в июне — 1083. Всего же за шесть месяцев в крае появилось более четырех тысяч новых семей, из них 2017 — в Хабаровске и 746 — в Комсомольске-на-Амуре.