Сегодня в Казани ожидается +32 градуса

Сегодня в Казани ожидается +32 градуса

26 июля в Казани ожидается переменная облачность, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.