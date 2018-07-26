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08:28 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани ожидается +32 градуса

26 июля в Казани ожидается переменная облачность, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 94% 755 мм рт. ст. 2 м/с

Ветер юго-восточный слабый.

Максимальная температура воздуха днем 30−32 градусов тепла.

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