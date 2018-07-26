Дороги Ленинградской области закрыли для большегрузов

В ведомстве отметили, что ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения устанавливается на 26—27 июля . Это сделано на основании прогнозных данных. В эти дни в Ленинградской области ожидается повышение температуры до 30−32 градусов.

Отмечается, что в соответствии с законодательством при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22:00 до 10:00. К категории тяжеловесных транспортных средств относятся транспортные средства — как с грузом, так и без груза, превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом.