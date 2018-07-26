Дороги Ленинградской области закрыли для большегрузов
Федеральные трассы на территории Ленинградской области закрыты на двое суток в дневное время для движения тяжёлого грузового транспорта.
Федеральные трассы на территории Ленинградской области закрыты на двое суток в дневное время для движения тяжёлого грузового транспорта.
Об этом ivbg.ru сообщили в
В ведомстве отметили, что ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения устанавливается на
Отмечается, что в соответствии с законодательством при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22:00 до 10:00. К категории тяжеловесных транспортных средств относятся транспортные средства — как с грузом, так и без груза, превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом.