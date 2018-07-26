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10:05 (мск), источник: ivbg.ru

Дороги Ленинградской области закрыли для большегрузов

Федеральные трассы на территории Ленинградской области закрыты на двое суток в дневное время для движения тяжёлого грузового транспорта.

Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В ведомстве отметили, что ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения устанавливается на 26—27 июля. Это сделано на основании прогнозных данных. В эти дни в Ленинградской области ожидается повышение температуры до 30−32 градусов.

Отмечается, что в соответствии с законодательством при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22:00 до 10:00. К категории тяжеловесных транспортных средств относятся транспортные средства — как с грузом, так и без груза, превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом.

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