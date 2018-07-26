Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Детали смертельной драки россиянина и украинца в Турции - СМИ
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
Брэд Питт отказался от личной жизни ради отцовства
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
«Фея»: дочь Ирины Салатыковой прогулялась в лавандовом поле
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Американцы увидели «бессмертного русского» и удивились
Пойманный на допинге олимпиец из РФ признает вину
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре
"Целый день плачу": попавшая в ДТП Бузова заговорила
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Умер актер Александр Исаков, игравший в ряде популярных сериалов
Самолет пропал при перелете из Новосибирска
Светлана Ходченкова фотографируется без бюстгальтера - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
16Ливневые дожди в Японии
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
08:36 (мск), источник: Zakon.kz

Паспорта и удостоверения теперь можно получить за один день

Внесены изменения в ускоренный порядок выдачи удостоверений и паспортов.

Постановлением правительства РК от 23 июля 2018 года внесены изменения в Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства и удостоверения беженца, сообщает Zakon.kz.

В частности, по желанию физического лица вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства выдаются в ускоренном порядке до семи рабочих дней со дня оформления.
Паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности выдаются в ускоренном порядке со дня оформления в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте — до одного рабочего дня, в областных центрах — до трех рабочих дней, в районах и городах областей — до семи рабочих дней.

По желанию граждан РК документы, удостоверяющие личность, также выдаются в ускоренном порядке до трех рабочих дней (в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте) и до пяти рабочих дней (в областных центрах) со дня оформления.

Оплата за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, производится через банковские учреждения и иные организации, осуществляющие кассовые операции.

При оформлении документа, удостоверяющего личность, посредством информационной системы «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения» (РП ДРН) информация об оплате за ускоренное изготовление документов, удостоверяющих личность, из банковских учреждений в РГП на праве хозяйственного ведения уполномоченного государственного органа поступает в автоматизированном режиме. При оформлении на бланке формуляра документ об оплате за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, представляется физическим лицом в уполномоченный государственный орган.

Для изготовления документа, удостоверяющего личность (кроме удостоверения беженца), сотрудником уполномоченного органа заполняется формуляр. Форма и порядок оформления, заполнения, учета, хранения, передачи, расходования, уничтожения формуляра определяются Министерством внутренних дел Республики Казахстан.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (25 июля).

Все новости региона
 Бузова разбилась в аварии с фурой
Односельчане поделились воспоминаниями о подозреваемом в убийстве Дениса Т
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
Американский музыкант попал фанатке пивом в глаз и спас ей жизнь
Бумажный поворот. Откуда появились тысячи россиян без паспортов
Турист пытался попасть в Крым на плоту из бутылок и досок
За увольнение «предпенсионеров» введут уголовную ответственность
Спорт
Вице-президент «Монако»: Договорились с ЦСКА по Головину Вадим Васильев подтвердил, что полузащитник Александр Головин переходит в клуб с Лазурного берега
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь