В Красноярске пройдет фестиваль скандинавской ходьбы

В Красноярске на острове Татышев 4 августа пройдет фестиваль скандинавской ходьбы. Этот вид физических нагрузок задействует до 90% мышц и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, легкие, осанку, обмен веществ, уровень сахара в крови — и все это при минимальной ударной нагрузке на колени, голеностопные суставы и позвоночник.

Неудивительно, почему с каждым годом все больше красноярцев выбирает ходьбу с палками. Открыть для себя этот интересный и эффективный вид фитнеса, показать результаты своих тренировок и пообщаться с единомышленниками смогут участники фестиваля «Свобода движения».

Поддерживают фестиваль бренд Вольтарен*Эмульгель* 12 часов и Русская национальная ассоциация скандинавской ходьбы (RNWA). Ведущими станут Лариса Вербицкая и Никита Белоголовцев.

С 11:00 до 17:30 опытные инструкторы будут читать лекции и проводить мастер-классы и пробные прогулки для всех желающих. Кроме того, гостей фестиваля ждет викторина о скандинавской ходьбе, занятия по гимнастике цигун, которая эффективно сочетается с ходьбой с палками, а также состязания на дистанции в 4 километра для участников различных возрастных категорий. Победителей ждут ценные призы.