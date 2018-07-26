В Красноярске пройдет фестиваль скандинавской ходьбы
Горожан познакомят с ходьбой с палками.
Горожан познакомят с ходьбой с палками.
В Красноярске на острове Татышев 4 августа пройдет фестиваль скандинавской ходьбы. Этот вид физических нагрузок задействует до 90% мышц и положительно влияет на
Неудивительно, почему с каждым годом все больше красноярцев выбирает ходьбу с палками. Открыть для себя этот интересный и эффективный вид фитнеса, показать результаты своих тренировок и пообщаться с единомышленниками смогут участники фестиваля «Свобода движения».
Поддерживают фестиваль бренд Вольтарен*Эмульгель* 12 часов и Русская национальная ассоциация скандинавской ходьбы (RNWA). Ведущими станут Лариса Вербицкая и Никита Белоголовцев.
Палки можно взять напрокат под залог прямо на месте. Все мероприятия в рамках фестиваля проводятся бесплатно, и присоединиться к ним свободно может любой желающий. Достаточно лишь предварительно зарегистрироваться на сайте фестивальходьбы.рф тем, кто планирует принять участие в соревнованиях.