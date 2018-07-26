В Хабаровском крае родителям возместили стоимость путевок в детские лагеря

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги по организации летнего отдыха детей. Так, в регионе сейчас работает 532 организации разных типов и форм, в том числе 21 загородный детский лагерь. Охват детей за две смены летнего сезона составил почти 80 процентов.

По данным министерства образования образования и науки края среди посетителей детских оздоровительных лагерей также ребята из неблагополучных семей и 670 воспитанников детских домов и интернатов. Чтобы дети отдохнули и набрались сил из регионального и муниципального бюджетов выделили порядка 90 миллионов рублей.