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07:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае родителям возместили стоимость путевок в детские лагеря

На это уже потратили больше 80 миллионов бюджетных денег.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги по организации летнего отдыха детей. Так, в регионе сейчас работает 532 организации разных типов и форм, в том числе 21 загородный детский лагерь. Охват детей за две смены летнего сезона составил почти 80 процентов.

По данным министерства образования образования и науки края среди посетителей детских оздоровительных лагерей также ребята из неблагополучных семей и 670 воспитанников детских домов и интернатов. Чтобы дети отдохнули и набрались сил из регионального и муниципального бюджетов выделили порядка 90 миллионов рублей.

Продажа путевок на третью смену продолжается. Специалисты министерства образования края напоминают родителям, что за покупку путевок полагается льгота. В этом году ею воспользовались около 11 тысяч семей, объем выплат превысил 80 миллионов рублей.

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