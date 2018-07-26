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08:54 (мск), источник: ИА Башинформ

26 июля — последний день приема документов в вузы Башкирии

26 июля — последний день подачи документов для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения только по результатам ЕГЭ.

Источник: Башинформ

Уже завтра, 27 июля, на своих официальных сайтах и информационных стендах вузы опубликуют списки поступающих с указанием суммы конкурсных баллов, количества баллов за каждое вступительное испытание и количества баллов за индивидуальные достижения. Также в списках указывается наличие у абитуриентов преимущественного права зачисления.

29 июля — публикация конкурсных списков (рекомендованных к зачислению) абитуриентов на 80% бюджетных мест, оставшихся после приоритетного зачисления.

1 августа — срок окончания приема согласий на зачисление в первую волну.

3 августа — издаётся приказ о зачислении студентов, включенных в списки первого этапа зачисления.

6 августа — срок окончания приема согласий на зачисление во вторую волну.

8 августа — издаётся приказ о зачислении студентов, включенных в списки второго этапа зачисления.

Напомним, каждый абитуриент имеет право одновременно подать документы в пять вузов, и в каждом из них можно выбрать не более трех специальностей по всем формам обучения. Всего — 15 вариантов.

В связи с тем, что многие подают документы в общей сложности на 15 программ обучения, конкурс по заявлениям во многих вузах выглядит очень большим, к примеру, 50 человек на место. Но, как отметили в приемных комиссиях вузов республики, после оглашения конкурсного списка далеко не все абитуриенты выберут именно этот вуз и специальность. В итоге конкурс снизится в десятки раз, поэтому надо быть внимательным при изучении конкурсных списков.

В этом году вузы РБ должны набрать на бюджет 9326 первокурсников, в том числе бакалавров — 5024 человека, специалистов — 1212, магистров — 3090, привели данные в Министерстве образования РБ.

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