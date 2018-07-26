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08:56 (мск), источник: Комсомольская правда

На платные парковки в центре Уфы потратят 1,18 млрд рублей

Власти представили проект создания платного парковочного пространства.

Создание платных парковочных мест в центре Уфы, по предварительным оценкам, потребует 1,18 млрд рублей. На эти средства за 25 лет планируется оборудовать свыше 5700 парковочных мест в квадрате улиц Революционная, Аксакова, Заки Валиди и Айская.

В этом периметре появятся зоны с разметкой, отмечающей платные места для парковки, а также паркоматы. В последних автомобилисты смогут оплатить свою стоянку с помощью карты или приложения. Первые 15 минут парковки будут бесплатными, а сколько придется платить потом — пока не ясно, тарифы еще не установлены. Платной парковка будет только в рабочее время по будням.

В мэрии города уточнили, что сейчас власти ищут концессионера — компанию, которая займется оформлением площадок, установкой паркоматов и решением прочих проблем.

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