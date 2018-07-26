Тёмную Луну и большой Марс увидят хабаровчане

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Два редких астрономических события в один день увидят жители Хабаровского края в эти выходные. Великое противостояние Марса и продолжительное затмение Луны можно будет наблюдать в ночь с 27 на 28 июля. По этому случаю астрономы решили организовать для хабаровчан смотровую площадку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Мы установим телескопы, чтобы каждый желающий хабаровчанин мог наблюдать эти явления. Они будут стоять на смотровой площадке перед спуском на набережную, это около Комсомольской площади. Каждый пришедший сюда сможет посмотреть на Марс и Луну в разные телескопы, сделать фотографии и узнать ответы на многие астрономические вопросы. Наиболее удобный для наблюдений период с 02:30 до 05:30, — рассказал представитель клуба астрономии в Хабаровске Евгений Ревва.

Невооруженным глазом можно будет наблюдать только лунное затмение — самое длинное в 21 веке. Как уточняют астрономы, Луна пройдет через центр земной тени — это будет первое центральное затмение с 2011 года. А вот противостояние Марса увидеть можно будет увидеть только в телескоп.

— Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние, его будет видно гораздо лучше, чем обычно. Следующее такое событие случится только в 2035 году, — объясняет Евгений Ревва.