Сколько стоит собрать первоклассника в школу в Алматы

Источник: Kazinform

По словам торговцев, работающих на алматинской барахолке, сейчас нет определенного периода, когда можно купить одежду для школы по более выгодной цене.

«Это раньше было такое, что в августе были ярмарки или в каком-то месяце было дешевле. Сейчас это неактуально, так как вещей очень много. Мы продаем школьную форму круглый год. Новинки школьной формы поступают с конца мая до октября. Естественно, прошлогодние вещи, например, костюм для мальчика будет стоить ниже пяти тысяч тенге, но не все размеры будут. Сейчас самый ходовой костюм для мальчиков — это пиджак с двумя брюками, который стоит 15 тысяч тенге, а для девочек сарафаны — по восемь тысяч тенге», — рассказал один из продавцов.

Как показали цены, форма для мальчика обойдется дешевле, чем пополнение гардероба девочки. Продавцы объясняют это тем, что у прекрасной половины больше принадлежностей в одежде.



«Девочку дороже одевать. Ей, кроме формы и запасных рубашек, нужны колготки, банты и всякие заколки для волос. Такие мелочи тоже в общей сложности обходятся в три тысячи. И чем старше ребенок, тем дороже вещи, и количество комплектов тоже увеличивается», — отметила алматинка.

Если покупать самое основное, то на мальчика чек будет составлять 26 тысяч тенге. За эту сумму можно приобрести одну рубашку за 2,5 тысячи тенге, костюм-тройку за 5 тысяч тенге, спортивный костюм для физкультуры за 5 тысяч тенге, кроссовки за 3 тысячи и туфли за 4,5 тысячи тенге.

Кроме того, канцелярские товары обойдутся в 3,5 тысячи тенге, школьная сумка — 2,5 тысячи тенге. На девочку столько же вещей, аксессуары для волос, в виде бантов, колготки обойдутся в 29 тысяч тенге.