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08:40 (мск), источник: Kazinform

Сколько стоит собрать первоклассника в школу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В преддверии начала учебного года корреспондент МИА «Казинформ» отправился на крупнейший вещевой рынок и самый большой торговый центр города, чтобы выяснить, в какую сумму обойдется собрать первоклассника в школу.

Источник: Kazinform

По словам торговцев, работающих на алматинской барахолке, сейчас нет определенного периода, когда можно купить одежду для школы по более выгодной цене.

«Это раньше было такое, что в августе были ярмарки или в каком-то месяце было дешевле. Сейчас это неактуально, так как вещей очень много. Мы продаем школьную форму круглый год. Новинки школьной формы поступают с конца мая до октября. Естественно, прошлогодние вещи, например, костюм для мальчика будет стоить ниже пяти тысяч тенге, но не все размеры будут. Сейчас самый ходовой костюм для мальчиков — это пиджак с двумя брюками, который стоит 15 тысяч тенге, а для девочек сарафаны — по восемь тысяч тенге», — рассказал один из продавцов.

Как показали цены, форма для мальчика обойдется дешевле, чем пополнение гардероба девочки. Продавцы объясняют это тем, что у прекрасной половины больше принадлежностей в одежде.

«Девочку дороже одевать. Ей, кроме формы и запасных рубашек, нужны колготки, банты и всякие заколки для волос. Такие мелочи тоже в общей сложности обходятся в три тысячи. И чем старше ребенок, тем дороже вещи, и количество комплектов тоже увеличивается», — отметила алматинка.

Если покупать самое основное, то на мальчика чек будет составлять 26 тысяч тенге. За эту сумму можно приобрести одну рубашку за 2,5 тысячи тенге, костюм-тройку за 5 тысяч тенге, спортивный костюм для физкультуры за 5 тысяч тенге, кроссовки за 3 тысячи и туфли за 4,5 тысячи тенге.

Кроме того, канцелярские товары обойдутся в 3,5 тысячи тенге, школьная сумка — 2,5 тысячи тенге. На девочку столько же вещей, аксессуары для волос, в виде бантов, колготки обойдутся в 29 тысяч тенге.

Продавцы утверждают, что за такую сумму реализуется одежда пекинского и турецкого производства. Дороже продаются фирменные вещи от российских и польских производителей.

Между тем в крупных торговых центрах Алматы цены на школьные формы «падают» к сентябрю, но в этот период будет трудно найти размеры и желаемые модели вещей.

«Мы школьную форму круглый год закупаем. Сейчас родители уже активно берут одежду для школы. У нас в основном закупаются с использованием дисконтных карт, которые предоставляют скидки в начале сезона, сейчас это 5−10%. Большие скидки до 70% будут в сентябре, но размеры для детей от 7 до 12 лет очень тяжело будет найти. Сейчас костюм для девочки стоит 25 тысяч тенге, а для мальчика — 36 тысяч тенге. Это только стоимость костюмов», — рассказала администратор одного из бутиков фирменной детской одежды Айгерим Мусаева.

В фирменных магазинах стоимость рубашек варьируется от 6 до 8 тысяч тенге, рюкзаки стоят около 7 тысяч тенге. А вот новинки этого года, школьные сарафаны, продаются по цене от 10 до 25 тысяч тенге.

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