Для родившегося раньше срока казахстанца открыли границу

Источник: Tengrinews

«5 июля у гражданки Казахстана, находившейся на семейном отдыхе на Иссык-Куле, начались преждевременные роды. Однако в родильном доме Чолпон-Аты отсутствовали условия для выхаживания недоношенных детей, вследствие чего было отказано в неонатологической помощи беременной», — говорится в сообщении.

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При содействии консула Казахстана в Кыргызстане роженицу экстренно доставили в национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) в Бишкеке, где 6 июля врачи приняли роды.

«После родов мать и ребенок были под наблюдением врачей в реанимационном отделении. Наблюдались осложнения, ребенок был подключен к специальному аппарату для недоношенных детей. Семимесячный малыш родился весом 1,9 килограмм, с характерным для недоношенных детей состоянием здоровья», — сообщает МИД.

Консульским отделом посольства для проведения консультаций была установлена связь между Бишкекским НЦОМиД и Жамбылским областным перинатальным центром. По итогам консультаций было принято решение о транспортировке ребенка в Тараз для дальнейшего выхаживания.

«Управлением здравоохранения акимата Жамбылской области на безвозмездной основе был предоставлен медицинский реанимобиль для новорожденных детей для транспортировки ребенка. Посольством РК с соответствующими службами двух стран был проработан вопрос беспрепятственного пересечения реанимобилем государственной границы через КПП «Кордай — Акжол», — говорится в сообщении ведомства.