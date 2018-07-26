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08:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Заигрался с друзьями: в Новосибирске нашли пропавшего 9-летнего мальчика

У ребенка сел мобильный телефон, и он остался ночевать у знакомых.

Родители 9-летнего Никиты забили тревогу вечером в среду, 25 июля: мальчик пошел погулять в районе МЖК, и не вернулся домой. Мобильный у ребенка не работал, поэтому родные не могли дозвониться ему и начали поиски.

Всю ночь волонтеры и правоохранители искали школьника, и утром в четверг, 26 июля, стала известна хорошая новость: с ребенком все в порядке.

— Мальчик был на прогулке во дворе своего дома по улице Высоцкого в Октябрьском районе, — сообщают подробности в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. — Около 22 часов он разговаривал с мамой и должен был после этого вернуться домой. Но оказалось, что накануне вечером у него разрядилась батарея мобильного телефона, а потом мальчик заигрался у своих друзей и переночевал у них дома.

Следователи подчеркивают: с ребенком все в порядке и он дома.

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