Заигрался с друзьями: в Новосибирске нашли пропавшего 9-летнего мальчика

Родители 9-летнего Никиты забили тревогу вечером в среду, 25 июля: мальчик пошел погулять в районе МЖК, и не вернулся домой. Мобильный у ребенка не работал, поэтому родные не могли дозвониться ему и начали поиски.

— Мальчик был на прогулке во дворе своего дома по улице Высоцкого в Октябрьском районе, — сообщают подробности в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. — Около 22 часов он разговаривал с мамой и должен был после этого вернуться домой. Но оказалось, что накануне вечером у него разрядилась батарея мобильного телефона, а потом мальчик заигрался у своих друзей и переночевал у них дома.