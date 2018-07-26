На Свердловском проспекте в Челябинске закрыли движение

Оно затронуло Курчатовский район, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, автомобилисты не смогут проехать по Свердловскому проспекту в южном направлении в районе перекрестка с Комсомольским проспектом (возле дома № 2 на Комсомольском проспекте). Запрет начал действовать сегодня, 26 июля, с 8:00.