Безработные в Красноярском крае смогут получить грант на своё дело

Источник: Reuters

Безработные Красноярского края будут получать гранты на развитие своего дела. Агентство труда и занятости населения Красноярского края объявило конкурс на бизнес-проекты.

Заявку можно подать до 14 августа. Деньги из краевого бюджета на организацию бизнеса получат 24 жителя края. Размер одного гранта составляет до 300 тысяч рублей.

Принять участие в конкурсе смогут только безработные, которые до этого не занимались предпринимательством. Бизнес-проекты подвергнут экспертизе для определения эффективности. Затем конкурсанты должны будут защитить их перед экспертной комиссией.