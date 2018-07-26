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07:56 (мск), источник: АиФ Красноярск

Безработные в Красноярском крае смогут получить грант на своё дело

Размер одного гранта — до 300 тысяч рублей.

Источник: Reuters

Безработные Красноярского края будут получать гранты на развитие своего дела. Агентство труда и занятости населения Красноярского края объявило конкурс на бизнес-проекты.

Заявку можно подать до 14 августа. Деньги из краевого бюджета на организацию бизнеса получат 24 жителя края. Размер одного гранта составляет до 300 тысяч рублей.

Принять участие в конкурсе смогут только безработные, которые до этого не занимались предпринимательством. Бизнес-проекты подвергнут экспертизе для определения эффективности. Затем конкурсанты должны будут защитить их перед экспертной комиссией.

По условиям конкурса бизнес-проекты должны способствовать созданию рабочих мест на территории тех населённых пунктов, где они планируются к реализации.

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