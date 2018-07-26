Безработные в Красноярском крае смогут получить грант на своё дело
Размер одного гранта — до 300 тысяч рублей.
Размер одного гранта — до 300 тысяч рублей.
Безработные Красноярского края будут получать гранты на развитие своего дела. Агентство труда и занятости населения Красноярского края объявило конкурс на
Заявку можно подать до 14 августа. Деньги из краевого бюджета на организацию бизнеса получат 24 жителя края. Размер одного гранта составляет до 300 тысяч рублей.
Принять участие в конкурсе смогут только безработные, которые до этого не занимались предпринимательством.
По условиям конкурса