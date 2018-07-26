В Красноярске прошёл концерт памяти Владимира Высоцкого

Источник: Вести - Красноярск

Популярность фестиваля с каждым годом растёт. В этом году более 30 музыкантов подали заявки на участие, и сотни красноярцев пришли послушать песни любимого барда в исполнении красноярских коллективов.



— Мы выросли с его песнями — на наших красноярских Столбах, в горах. Поэтому всё связано с его творчеством — наше детство, юность и взрослая жизнь.



— Я был студентом в 80 году, была Олимпиада в России, и мы поехали. Ехали на Олимпиаду, а попали на похороны Высоцкого. Честно скажу — похороны Высоцкого были сильнее Олимпиады. Поэтому у меня даже мурашки бегают.



Роман собрал коллектив специально для участия в фестивале. «Интеллигентные хулиганы» исполнили малоизвестные песни Владимира Семёновича. «Это “Песня о госпитале”, “Я любил женщин и проказы” и “К вершине”. Уже 6-й год, как я здесь, до этого 5 лет я был зрителем, и можно сказать, сегодня сбылась мечта и мы приняли участие в проекте», — рассказал лидер группы «Интеллигентные хулиганы» Роман Тубольцев.