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07:58 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске прошёл концерт памяти Владимира Высоцкого

Красноярск поёт Высоцкого. На набережной Енисея прошёл ежегодный концерт памяти народного артиста и поэта. В этом году исполняется 38 лет с того дня, как не стало Владимира Семёновича. Первые зрители начали занимать места за два часа до начала.

Источник: Вести - Красноярск

Популярность фестиваля с каждым годом растёт. В этом году более 30 музыкантов подали заявки на участие, и сотни красноярцев пришли послушать песни любимого барда в исполнении красноярских коллективов.

— Мы выросли с его песнями — на наших красноярских Столбах, в горах. Поэтому всё связано с его творчеством — наше детство, юность и взрослая жизнь.

— Я был студентом в 80 году, была Олимпиада в России, и мы поехали. Ехали на Олимпиаду, а попали на похороны Высоцкого. Честно скажу — похороны Высоцкого были сильнее Олимпиады. Поэтому у меня даже мурашки бегают.

Роман собрал коллектив специально для участия в фестивале. «Интеллигентные хулиганы» исполнили малоизвестные песни Владимира Семёновича. «Это “Песня о госпитале”, “Я любил женщин и проказы” и “К вершине”. Уже 6-й год, как я здесь, до этого 5 лет я был зрителем, и можно сказать, сегодня сбылась мечта и мы приняли участие в проекте», — рассказал лидер группы «Интеллигентные хулиганы» Роман Тубольцев.


Напомним, фестиваль проходит с 2005 года. За 13 лет состоялось более 190 концертов, и на достигнутом организаторы не останавливаются. «У нас сейчас автопробег, мы ездим по деревням, поём. Мы проводили фестиваль совместно с литовцами в Вильнюсе в 2014 году. Опыт работы был с симфоническим оркестром. Мы зашли зимой на площадку красноярской филармонии, для нас это очень большой скачок», — рассказал организатор фестиваля «Красноярск поёт Высоцкого» Роман Энгельгардт.

В планах на будущий год — привлечь на красноярскую сцену столичных артистов.

Вероника УСКОВА.

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