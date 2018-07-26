В Екатеринбурге маршрутка от вокзала в Солнечный начнет ходить с 15 августа

«Автобусы начнут ходить с 15 августа, перевозчиком выбрана компания «Ю-Ви-Эй-Транс», — уточнил он.

Как следует из документации на сайте госзакупок, на конкурс была подана единственная заявка — от вышеназванного перевозчика.

Начальная максимальная цена составляла 18,339 млн рублей, «Ю-Ви-Эй-Транс» предложила свои услуги за 13,76 млн рублей. Контракт с перевозчиком будет действовать со дня подписания до 31 января 2021 года.