В Екатеринбурге маршрутка от вокзала в Солнечный начнет ходить с 15 августа
В Екатеринбурге выбрали подрядчика, который будет выполнять перевозки по новому маршруту № 53 от железнодорожного вокзала до
В Екатеринбурге выбрали подрядчика, который будет выполнять перевозки по новому маршруту № 53 от железнодорожного вокзала до
«Автобусы начнут ходить с 15 августа, перевозчиком выбрана компания «Ю-Ви-Эй-Транс», — уточнил он.
Как следует из документации на сайте госзакупок, на конкурс была подана единственная заявка — от вышеназванного перевозчика.
Начальная максимальная цена составляла 18,339 млн рублей, «Ю-Ви-Эй-Транс» предложила свои услуги за 13,76 млн рублей. Контракт с перевозчиком будет действовать со дня подписания до 31 января 2021 года.
Автобус № 53 будет следовать по улицам: Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — проспект Ленина — Московская — 2-я Новосибирская — Лучистая — Нескучная. Предусмотрено по 20 остановок в каждом направлении.