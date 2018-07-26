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09:08 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге маршрутка от вокзала в Солнечный начнет ходить с 15 августа

В Екатеринбурге выбрали подрядчика, который будет выполнять перевозки по новому маршруту № 53 от железнодорожного вокзала до Ритейл-парка районе Солнечном, сообщил помощник по взаимодействию со СМИ замглавы администрации Екатеринбурга Евгения Архипова Василий Амбалов.

«Автобусы начнут ходить с 15 августа, перевозчиком выбрана компания «Ю-Ви-Эй-Транс», — уточнил он.

Как следует из документации на сайте госзакупок, на конкурс была подана единственная заявка — от вышеназванного перевозчика.

Начальная максимальная цена составляла 18,339 млн рублей, «Ю-Ви-Эй-Транс» предложила свои услуги за 13,76 млн рублей. Контракт с перевозчиком будет действовать со дня подписания до 31 января 2021 года.

Автобус № 53 будет следовать по улицам: Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — проспект Ленина — Московская — 2-я Новосибирская — Лучистая — Нескучная. Предусмотрено по 20 остановок в каждом направлении.

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