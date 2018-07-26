Температура воздуха в Москве в четверг превысит норму почти на 10 градусов

«Сегодня в атмосфере столичного региона будет усиливать свои позиции скандинавский антициклон, что дает основания синоптикам гарантировать москвичам солнечную, сухую и жаркую погоду с температурным фоном на 9 градусов выше климатической нормы. Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 28−30, по области — 26−31», — говорится в сообщении.