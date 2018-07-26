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10:43 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Температура воздуха в Москве в четверг превысит норму почти на 10 градусов

Температура воздуха в Москве в четверг, 26 июля, превысит норму почти на 10 градусов, сообщает центр погоды «Фобос».

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Источник: Reuters

«Сегодня в атмосфере столичного региона будет усиливать свои позиции скандинавский антициклон, что дает основания синоптикам гарантировать москвичам солнечную, сухую и жаркую погоду с температурным фоном на 9 градусов выше климатической нормы. Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 28−30, по области — 26−31», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм ртутного столба.

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