Как в Крыму и Севастополе отпразднуют День Крещения Руси
Программа мероприятий на 28 июля по городам полуострова.
Программа мероприятий на 28 июля по городам полуострова.
В Крыму и в Севастополе 28 июля в День Крещения Руси совершат обряды массового крещения. Проходить они будут как в церкви, так и в море. Кроме того, в этот день в городах запланированы крестные ходы и различные церковные акции.
СЕВАСТОПОЛЬ.
06.00 — Крестный ход с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира от
07.00 — Водосвятный молебен в
08.00 — 11.00 — Богослужение в
11.10 — Международный центр развития
11.00 — 13.00 — праздничная ярмарка на площади
16.00 — Всенощное бдение.
ЕВПАТОРИЯ.
8.00 — Божественные Литургии во всех храмах благочиния. По окончании богослужений — праздничные молебны.
10.00 -Крестный ход для совершения таинства крещения в морских водах. От площади возле
10.30 — Начало массового таинства Крещения. Территория оборудованного пляжа «Солярис», ул. Симферопольская, конечная остановка трамвая № 1.
ЯЛТА.
11.00 — Во всех храмах Ялтинского благочиния будут совершены праздничные молебны и Божественные литургии.
12.00 — Праздничный колокольный «Благовест».
АЛУШТА.
18.00 — Начало Крестного хода от храма Всех Крымских святых и Феодора Стратилата до набережной, где будет совершен молебен перед иконой святого благоверного князя Владимира. После состоится праздничный концерт.
СИМФЕРОПОЛЬ.
Божественные Литургии во всех храмах. Праздничные молебны.
18.00 — 22.00 — Концерт на пл. Ленина.
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН.
16.00 — Фестиваль «Русь тысячелетняя». В программе фестиваля: русский ремесленный ряд, казачьи забавы и кулеш, ратные богатырские игры, концертная программа. Село Перевальное, ул. Стадионная, 15.