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10:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Как в Крыму и Севастополе отпразднуют День Крещения Руси

Программа мероприятий на 28 июля по городам полуострова.

В Крыму и в Севастополе 28 июля в День Крещения Руси совершат обряды массового крещения. Проходить они будут как в церкви, так и в море. Кроме того, в этот день в городах запланированы крестные ходы и различные церковные акции.

СЕВАСТОПОЛЬ.

06.00 — Крестный ход с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира от Князь-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов до Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

07.00 — Водосвятный молебен в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

08.00 — 11.00 — Богослужение в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Крестный ход вокруг собора. Молебен на главной площади Свято-Владимирского собора.

11.10 — Международный центр развития социально-значимых проектов «Святые Лавры Руси Православной» преподносет в дар Свято-Владимирскому собору в Херсонесе и Александро-Невскому кафедральному собору в Симферополе списки икон «Собор Небесных Покровителей Лавр Святой Руси».

11.00 — 13.00 — праздничная ярмарка на площади Свято-Владимирского собора, полевая кухня.

16.00 — Всенощное бдение.

ЕВПАТОРИЯ.

8.00 — Божественные Литургии во всех храмах благочиния. По окончании богослужений — праздничные молебны.

10.00 -Крестный ход для совершения таинства крещения в морских водах. От площади возле Свято-Николаевского собора по набережной им. Терешковой к пляжу «Солярис», ул. Симферопольская, конечная остановка трамвая № 1.

10.30 — Начало массового таинства Крещения. Территория оборудованного пляжа «Солярис», ул. Симферопольская, конечная остановка трамвая № 1.

ЯЛТА.

11.00 — Во всех храмах Ялтинского благочиния будут совершены праздничные молебны и Божественные литургии.

12.00 — Праздничный колокольный «Благовест».

АЛУШТА.

18.00 — Начало Крестного хода от храма Всех Крымских святых и Феодора Стратилата до набережной, где будет совершен молебен перед иконой святого благоверного князя Владимира. После состоится праздничный концерт.

СИМФЕРОПОЛЬ.

Божественные Литургии во всех храмах. Праздничные молебны.

18.00 — 22.00 — Концерт на пл. Ленина.

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН.

16.00 — Фестиваль «Русь тысячелетняя». В программе фестиваля: русский ремесленный ряд, казачьи забавы и кулеш, ратные богатырские игры, концертная программа. Село Перевальное, ул. Стадионная, 15.

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