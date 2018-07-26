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10:37 (мск), источник: ИА REGNUM

В Прикамье учёные сделали сенсационные находки

Экспедиция нашла бивень трогонтериевого слона, который оказался самым крупным в России, и костные останки, которые, предположительно, принадлежали первобытному бизону.

В Пермском крае завершился сезон палеонтологических раскопок. Учёные говорят о сенсационных находках. В частности, экспедиция нашла крупный бивень трогонтериевого слона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Длина обнаруженного во время раскопок бивня составляет 3 м 15 см, а диаметр — 22 см. Размеры находки свидетельствуют о том, что бивень претендует на звание самого большого из тех, что найдены до этого в России. Учёные подчеркнули, что бивень из Оханского района Прикамья по размеру является предельным для трогонтериевых слонов.

Кроме того, члены экспедиции предполагают, что обнаружили останки костей первобытного бизона. Окончательный вывод сделают после экспертизы.

Сенсационные находки будут выставлены на всеобщее обозрение в Музее пермских древностей в конце 2018 года. В 2019 году учёные намерены продолжить научную деятельность по поиску костных останков доисторических животных в Оханском районе.

Стоит отметить, что системные палеонтологические раскопки на территории Пермского края начались с 2013 года. Первый бивень доисторического слона обнаружен в 2010 году благодаря рыбакам. Они увидели торчавший из крутого берега бивень и проинформировали об этом сотрудников краеведческого музей. Первоначально считали, что бивень принадлежит мамонту. Однако при глубоком исследовании выяснилось, что кость принадлежит предку шерститого мамонта — трогонтериевому слону.

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