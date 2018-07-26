В Прикамье учёные сделали сенсационные находки

В Пермском крае завершился сезон палеонтологических раскопок. Учёные говорят о сенсационных находках. В частности, экспедиция нашла крупный бивень трогонтериевого слона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Длина обнаруженного во время раскопок бивня составляет 3 м 15 см, а диаметр — 22 см. Размеры находки свидетельствуют о том, что бивень претендует на звание самого большого из тех, что найдены до этого в России. Учёные подчеркнули, что бивень из Оханского района Прикамья по размеру является предельным для трогонтериевых слонов.

Кроме того, члены экспедиции предполагают, что обнаружили останки костей первобытного бизона. Окончательный вывод сделают после экспертизы.

Сенсационные находки будут выставлены на всеобщее обозрение в Музее пермских древностей в конце 2018 года. В 2019 году учёные намерены продолжить научную деятельность по поиску костных останков доисторических животных в Оханском районе.