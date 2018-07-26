Мостам Петербурга вернут исторические таблички
Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» начали работы по замене металлических табличек с названиями мостов на 17 переправах, расположенных в историческом центре города.
Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» начали работы по замене металлических табличек с названиями мостов на 17 переправах, расположенных в историческом центре города.
Как сообщили в
По словам представителей «Мостотреста», на сегодняшний день осуществлен монтаж новых табличек на 10 переправах. Весь объем работ планируют завершить к середине следующей недели.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге ищут подрядчика на капитальный ремонт Банковского моста через канал Грибоедова. Работы необходимо закончить до середины октября следующего года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 35,9 млн рублей.