Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапову возмутила поездка в Крым
В Амурской области 40 полицейских расстреляли ветерана-афганца
Игорь Николаев спел дуэтом с маленькой дочкой
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Откуда берутся и для чего используются броши Елизаветы II
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
«Три грации»: Татьяна Навка умилила соцсети снимком с дочками
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
"Целый день плачу": попавшая в ДТП Бузова заговорила
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Пропустивший голосование по пенсиям депутат подал в отставку
Рейтинг Forbes: сколько заработал Овечкин и Бузова
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
16Ливневые дожди в Японии
10:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Мостам Петербурга вернут исторические таблички

Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» начали работы по замене металлических табличек с названиями мостов на 17 переправах, расположенных в историческом центре города.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе организации, новые керамические таблички, сохраняющие исторический стиль написания и покрытые глянцевой глазурью, появятся на Почтамтском, Фонарном, Мало-Конюшенном, Пантелеймоновском и других старинных мостах.

По словам представителей «Мостотреста», на сегодняшний день осуществлен монтаж новых табличек на 10 переправах. Весь объем работ планируют завершить к середине следующей недели.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге ищут подрядчика на капитальный ремонт Банковского моста через канал Грибоедова. Работы необходимо закончить до середины октября следующего года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 35,9 млн рублей.

Все новости региона
 Начальник следователей-генералов сделал громкое заявление
Стало известно, что ел древний человек
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Посольство США в Пекине подтвердило информацию о взрыве
В Японии казнили еще шестерых членов секты «Аум Синрике»
Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
За увольнение «предпенсионеров» введут уголовную ответственность
Турист пытался попасть в Крым на плоту из бутылок и досок
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Переход Головина - на третьем месте
Hi-Tech
Сенсационная находка в России. Пробудились древние существа Правда, среди них оказались только самки.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех Традиционный рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд составил журнал Forbes
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь