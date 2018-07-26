Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапову возмутила поездка в Крым
В Амурской области 40 полицейских расстреляли ветерана-афганца
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Москва – Владивосток: 7 упражнений для разминки в поезде
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
В Сети появились редкие фото Райана Гослинга с дочкой
Игорь Николаев спел дуэтом с маленькой дочкой
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре
"Целый день плачу": попавшая в ДТП Бузова заговорила
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Собственников квартир могут заставить платить еще за одну услугу
Самолет пропал при перелете в Томск
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
16Ливневые дожди в Японии
10:29 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье перекроют дорогу на время проведения фестиваля KAMWA

С пятницы по воскресенье часть трассы «Пермь-Ильинский» — Хохловка" будет закрыта для движения транспорта. Публикуем карту движения на перекрытом участке.

Ограничение, введенное на время проведения фестиваля «KAMWA -2018», будет действовать днем 27,28 и 29 июля с 9:00 до 20:00. В середине участка дороги, где действует ограничение, нарушителей будет встречать патрульная машина ГИБДД. Об этом сообщает Минтранс Пермского края.

Карта движения на перекрытом участке: красные стрелки — обозначают въезд и выезд с парковки, синие стрелки — пеший маршрут к музею «Хохловка», знак «Движение запрещено» обозначает, что этот участок будет закрыт для проезда.

Министерство транспорта просит соблюдать установленные временные ограничения.

Все новости региона
В Прикамье из окон падают дети
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Посольство США в Пекине подтвердило информацию о взрыве
В Японии казнили еще шестерых членов секты «Аум Синрике»
Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
За увольнение «предпенсионеров» введут уголовную ответственность
Турист пытался попасть в Крым на плоту из бутылок и досок
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Переход Головина - на третьем месте
Hi-Tech
Сенсационная находка в России. Пробудились древние существа Правда, среди них оказались только самки.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех Традиционный рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд составил журнал Forbes
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь