В Прикамье перекроют дорогу на время проведения фестиваля KAMWA

Ограничение, введенное на время проведения фестиваля «KAMWA -2018», будет действовать днем 27,28 и 29 июля с 9:00 до 20:00. В середине участка дороги, где действует ограничение, нарушителей будет встречать патрульная машина ГИБДД. Об этом сообщает Минтранс Пермского края.