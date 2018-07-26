В Прикамье перекроют дорогу на время проведения фестиваля KAMWA
С пятницы по воскресенье часть трассы «Пермь-Ильинский» — Хохловка" будет закрыта для движения транспорта. Публикуем карту движения на перекрытом участке.
С пятницы по воскресенье часть трассы «Пермь-Ильинский» — Хохловка" будет закрыта для движения транспорта. Публикуем карту движения на перекрытом участке.
Ограничение, введенное на время проведения фестиваля «KAMWA -2018», будет действовать днем 27,28 и 29 июля с 9:00 до 20:00. В середине участка дороги, где действует ограничение, нарушителей будет встречать патрульная машина ГИБДД. Об этом сообщает Минтранс Пермского края.
Карта движения на перекрытом участке: красные стрелки — обозначают въезд и выезд с парковки, синие стрелки — пеший маршрут к музею «Хохловка», знак «Движение запрещено» обозначает, что этот участок будет закрыт для проезда.
Министерство транспорта просит соблюдать установленные временные ограничения.