Юбилейный мост не сдадут ко Дню города

Источник: Вести - Омск

К капитальному ремонту Юбилейного моста приступили в октябре прошлого года. Изначально подрядчик планировал завершить реконструкцию досрочно — в мае, затем объект обещали достроить к чемпионату мира по футболу, а потом строители уверяли, что успеют ко дню города. Однако, уже сейчас очевидно, что и к этой дате мост не откроют.

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На сегодняшний день готовность Юбилейного моста составляет 85%. Сейчас на объекте идет, пожалуй, самая кропотливая и сложная работа. В тело сооружения устанавливают высокопрочную арматуру. Оборудование для этого привезли специалисты из Москвы. Они и контролируют весь процесс. После того, как бетон наберет прочность, приступят к натяжению. На это уйдет примерно месяц, быстрее не получится.

Однако, не только это послужило причиной сдвига сроков сдачи моста через реку Омь. Объект 1967 года постройки оказался непредсказуемым. В ходе ремонтных работ пришлось в проект реконструкции несколько раз вносить изменения и дополнительно проходить еще одну экспертизу — а это тоже время.