Прокуратура требует отремонтировать 70-летний детсад в Миассе

Прокуратура Миасса (Челябинская область) добивается ремонта детского сада № 18, который буквально сыпется на глазах, — состояние здания внушает опасения родителям, которые обратились за помощью в надзорное ведомство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что введенное в эксплуатацию в 1951 году здание дошкольного учреждения с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось.

«Проверка показала, что карниз здания находится в критическом состоянии, разрушается, имеется опасность частичного обрушения. В неудовлетворительном состоянии находится водосточный желоб на крыше детского сада, необходим ремонт слива крыши. Требуется ремонт фундамента, замена окон, ремонт подвала. Неудовлетворительная ситуация с состоянием здания выявлена и в филиале детского сада, который также посещают свыше 60 воспитанников», — говорится в сообщении.

Прокурор города обратился в суд с требованием возложить обязанность на руководство учреждения, а при недостаточности бюджетных средств — на администрацию Миасского городского округа, в срок до 1 апреля 2019 провести ремонт фундамента, отмостков, фасада, балконов, демонтаж кирпичных труб дымоудаления, восстановить крыльцо, заменить окна, отремонтировать подвал, веранды учреждения, произвести монтаж отливов.

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования прокурора признал, высказал опасность за жизнь и здоровье воспитанников, сообщив суду, что на протяжении нескольких лет ни МКУ «Образование», ни глава Миасского городского округа не реагировали на обращения и не принимали мер к ремонту здания.

Решением Миасского городского суда иск прокурора удовлетворен в полном объеме.